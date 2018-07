Alors que le prix affiché d’un véhicule n’a plus le caractère incontournable qu’il pouvait faire valoir auparavant et que les solutions de financement reposant sur un loyer mensuel ont le vent en poupe, le groupe Argus (ndlr : le groupe Argus est propriétaire de L’argus Pro) a souhaité « intégrer les financements et les services de Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, via sa marque Viaxel, dans son nouveau logiciel Planet VO² ».Concrètement et en simplifiant un brin, les professionnels pourront aisément étoffer leurs propositions de financements grâce à des offres sous forme de loyers mensuels.« De plus en plus de particuliers raisonnent en loyer mensuel plutôt qu’en prix facial. En s’associant avec Viaxel, Planet VO² permet désormais aux professionnels de s’adresser à ce public en amont de la transaction, et de réaliser des ventes supplémentaires », souligne, directeur commercial du groupe Argus, par voie de communiqué, tandis que, responsable des grands comptes Viaxel sur les marchés « Automobile – Loisirs – Nautisme », ajoute : « Grâce à l’intégration des services Viaxel dans Planet VO², fini les doubles saisies, les erreurs et les retards de traitement : tout le monde y gagne en réactivité et en qualité de service. Dans le cadre de sa stratégie commerciale avec tous les nouveaux intervenants du marché, Viaxel se félicite de ce nouveau partenariat permettant un parcours client/vendeur innovant ».