À l’occasion du Salon EVS 35 dédié à l’électromobilité, qui se tient su 11 au 15 juin à Oslo (Norvège), VinFast a présenté la première étape de sa stratégie en matière de distribution automobile en Europe. Le constructeur vietnamien, qui lancera au second semestre ses SUV électriques VF 8 et VF 9, annonce qu’il va ouvrir 50 magasins en Europe dès 2022, dont 25 en Allemagne, 20 en France et 5 aux Pays-Bas. D’autres pays et d’autres villes compléteront le maillage dans un second temps. À l’image de Tesla, VinFast entend tisser un réseau composé uniquement de points de vente exploités en propre.





Des vitrines pour la vente et/ou l'entretien

En plus du premier site de Paris, distant d’une centaine de mètres du magasin Tesla, des points de vente ouvriront à Marseille, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier (x2), Aix-en-Provence et Metz en 2022. Le nom des autres villes couvertes sera annoncé par la suite. Le constructeur vietnamien indique que les emplacements ont été sélectionnés « à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux qui a pris en compte divers facteurs, tels que l'infrastructure existante, la localité et la communauté d’adeptes potentiels de véhicules électriques ». Les magasins seront de taille variable et proposeront des activités de vente ou des services complets de vente et d'entretien. Le constructeur n’exclut pas également de s’adosser à des acteurs spécialisés pour assurer l’entretien et la réparation des voitures, à l’image d’Ineos et Bosch Car Service.

« En annonçant l’ouverture de stores en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, VinFast apporte la preuve du sérieux de ses intentions et de son engagement en Europe, déclare Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et P-DG de VinFast Global. VinFast n'a pas pour seul objectif de vendre des voitures mais souhaite avant tout mener le changement et accélérer la transition vers les véhicules électriques au bénéfice de l'environnement. Nous sommes là pour accompagner chaque client tout au long de son parcours avec VinFast, qui débute dès la réservation du modèle. Nous sommes persuadés qu’en parallèle d’un prix abordable, d’un produit de qualité, de politiques de vente innovantes et flexibles, notre service hors pair sera un facteur décisif nous permettant d’offrir à nos clients des expériences inédites avec nos véhicules. »

Des accords avec FCA Bank et LeasePlan en Europe

Le constructeur a annoncé en mai la signature d'un partenariat avec la captive financière FCA Bank, du groupe Crédit Agricole, pour proposer aux clients européens des services de financement « flexibles et innovants permettant de rendre l’achat d'un véhicule électrique haut de gamme accessible à tous ». Il a également choisi le loueur de longue durée LeasePlan comme partenaire de référence afin de fournir des services de location de voitures aux automobilistes du Vieux Continent.



