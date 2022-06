Arrivée en France prévue fin 2022

Les mouvements continuent au sein de la direction exécutive de VinFast, alors que son déploiement en Europe est en cours. Le constructeur vietnamien de voitures électriques, qui a connu trois P-DG depuis sa création en 2017,Il s’agit d’Emmanuel Bret, directeur général adjoint des ventes mondiales, de Franck Euvrard, directeur général délégué au développement produit, d'Hong Bae, directeur général adjoint dédié au développement de la technologie, et de Bruno Tavares, directeur financier.Ces informations interviennent après le départ pour « raisons personnelles », en décembre 2021, et après seulement six mois de présence, de Michael Lohscheller , ancien patron d’Opel qui a avait été nommé P-DG de VinFast.À LIRE. VinFast veut son usine américaine Selon les propos d'une porte-parole, relayés par l’agence Reuters, VinFast aurait « mis fin aux contrats de travail » des quatre dirigeants avec leur consentement, sachant que deux d’entre eux ont démissionné pour raisons personnelles.au même moment que Franck Euvrard, en provenance de Tata Technologies.Hong Bae, passé par Fisker et Samsung Electronics, était quant à lui arrivé en juillet 2021.Ces annonces interviennent alors que VinFast a donné plus de détails sur ses futures implantations en France et en Europe qui auront lieu dès fin 2022. De même, le constructeur a annoncé la construction d’une usine aux États-Unis pour la fabrication des SUV électriques VF 8 et VF 9. Elle viendra en complément de l'usine vietnamienne.