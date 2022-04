VinFast, ce nouveau constructeur automobile, continue de faire parler de lui. Par le biais d’un accord signé avec le gouvernement de la Caroline du Nord, il s’est engagé à produire des véhicules électriques aux États-Unis, sur la côte Est, via la construction d’une usine, avec pour premier matelas financier, près de 2 milliards d’euros de dollars. S’il s’agit de l’étape numéro un, le partenariat stipule aussi un investissement en continu lors de prochaines phases futures du projet.

VinFast veut construire un megasite américain

Alors qu’elle concerne la production sur place des SUV électriques VF9 et le VF8, « l'usine de VinFast va contribuer à créer un centre de production majeur dans le megasite Triangle Innovation Point du comté de Chatham, sur une superficie de 800 hectares, avec 3 zones principales : production et assemblage de voitures et bus électriques, production de batteries pour véhicules électriques et industries auxiliaires pour les fournisseurs. La construction de la phase 1 de l'usine débutera en 2022, après l'obtention du permis de construire, et la production devrait commencer en juillet 2024. La capacité de la phase 1 devrait atteindre 150 000 véhicules par an », confirme-t-on.



Des milliers d’emplois pour les communautés locales sont aussi promis, le ministère du commerce de Caroline du Nord ayant pour mission de coordonner le recrutement impliquant des organisations étatiques, régionales et locales. L'initiative a été saluée par le président américain Joe Biden, pour qui la lutte contre le changement climatique et la défense de l'activité manufacturière aux États-Unis sont des priorités. Elle « s'inscrit dans le sillage de récentes annonces d'autres entreprises comme GM, Ford et Siemens, qui investissent à nouveau aux États-Unis et y créent des emplois », selon un message transmis par la Maison-Blanche à l’AFP.

VinFast se rêve en constructeur haut de gamme

Selon la jeune marque, « le projet en Caroline du Nord confirme l'engagement de VinFast à investir et à développer ses activités sur les marchés internationaux en général et aux États-Unis en particulier. Il garantira également l'autonomie de VinFast dans la production mondiale ». Notons que VinFast a été créé en 2017 et se rêve en constructeur mondial haut de gamme. Il adresse déjà les marchés américain, allemand, français et néerlandais. Il a les moyens de ses ambitions. Un site industriel est en plein chantier du côté du Vietnam, son pays d’origine, à Haiphong. Celui-ci se targue de pouvoir finir les travaux en moins de 21 mois et assure que cet outil industriel aura atteint la pleine capacité de 950 000 véhicules par an d'ici à 2026.



