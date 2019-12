Selon le comptage réalisé par le constructeur au 1er décembre 2019, un total de vingt concessions des marques Renault et Dacia ont changé de main sur les onze premiers mois de l’exercice. Plus de la moitié de ces opérations ont été réalisées par deux groupes de distribution, Eden Auto et Maurin, au tout début de l'exercice 2019 (elles avaient été annoncées fin 2018).

Accalmie depuis la rentrée septembre

A noter qu’aucun mouvement n’a été relaté depuis le mois d'août. Ces concessions représentent un volume de 20 896 Renault et 3 253 Dacia (en contrat).

En 2018, 18 mouvements avaient été dénombrés sur les onze premiers mois de l’année, représentant un volume de 12 423 Renault et 3 139 Dacia.