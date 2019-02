Les autres membres du conseil d’administration restent inchangés depuis leur renouvellement le 14 novembre dernier à l’exception de Monsieur Denis Bernier, nommé administrateur ce même jour. Le conseil d'administration du GNFA est ainsi composé de chefs d’entreprise de toutes tailles, de DRH et de directeurs, membres du comité de direction de grands groupes de distribution automobile *.

A 47 ans, ingénieur de formation, après quelques années passées au sein du groupe PSA, Virginie de Pierrepont est associée depuis 14 ans au sein d’un groupe de distribution de l’est de la France, pour les marques Peugeot et VW.Largement investie au CNPA où elle est toujours vice-présidente de la branche des concessionnaires VP, elle est aussi très au fait des sujets formation de par son mandat au sein du GCAP (Groupement des concessionnaires automobiles Peugeot) et son mandat précédent à la présidence de l’ANFA.Cette nouvelle nomination au GNFA, organisme de formation employant 450 personnes sur tout le territoire, ayant formé plus de 60 000 personnes et produit un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 millions en 2018, intervient dans un contexte de changements profonds : réforme de la formation professionnelle issue de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et évolutions sensibles des métiers de la Branche des services de l’automobile.Tout en poursuivant la transformation engagée depuis 2017, l’enjeu pour le GNFA est de s’inscrire solidement dans ce nouvel environnement en s’adaptant comme il le fait depuis plus de 50 ans pour offrir aux entreprises de la Branche un service performant.(*)• Nadine ANNELOT, Chef d’entreprise, représentant CNPA• Denis BERNIER, Président groupe Bernier, représentant CNPA,• Régis le GOAVEC, Chef d’entreprise, représentant CNPA• Luc GOILLANDEAU, Chef d’entreprise, représentant FNA• Christophe CAPPE, Responsable formation, Point S France, représentant ASAV• Bruno CROCHETON Directeur technique/atelier, Feu Vert, représentant CNPA• Gilles DIMBERT, Directeur général Branche diversification, Directeur des ressources humaines groupe, Groupe Bernard, représentant CNPA• Claude NOTTER, Directrice des ressources humaines, CAR Avenue, CNPA• Virginie de PIERREPONT, Chef d’entreprise, représentant CNPA• Erik VAN DE MAELE, Chef d’entreprise, représentant CNPA