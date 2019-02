Lancement aux Etats-Unis en réflexion

Fondée en 2016 à l’initiative de Thibault Chassagne et de Karim Kaddoura, la start-up Virtuo, qui propose de louer des voitures premium (exclusivement des Mercedes Classe A ou GLA) via une application mobile, avait déjà réalisé une première levée de fonds de 9,5 millions d’euros.La société annonce qu’elle vient d’achever un nouveau tour de table auprès d’Iris Capital, de Raise Ventures et de Balderton Capital (son investisseur historique)Cette levée de fonds va permettre à la start-up de renforcer son implantation dans les marchés où elle opère déjà :(ouverture récente de bureaux à Londres). Les utilisateurs peuvent réserver, prendre possession et retourner le véhicule en totale autonomie (scan du permis, clé digitale...) dans l’une des 30 stations disponibles dans ces trois pays (gares, aéroports, centre-ville). Les clients de Virtuo louent les véhicules pour une durée moyenne de 4 jours et un kilométrage supérieur à 500 km. L'entretien et la réparation des véhicules sont assurés par des concessions Mercedes-Benz et des réseaux de fast-fitter.Deux nouvelles implantations sont prévues en 2019 :e. La start-up française indique qu’elle réfléchit à un déploiement aux Etats-Unis.Virtuo, qui revendique à ce jourdisponibles (dont 75% en France et 15% au RU), entend proposerEnfin, la société indique qu’elle va profiter de cette levée de fonds pour poursuivre ses innovations et proposer de nouvelles fonctionnalités, « à l’image du partage de clé digitale, lancé il y a peu ».