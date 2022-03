Devant l’immensité, on se sent forcément tout petit. C’est ce que l’on ressent quand on scrute le nouveau centre logistique d’Allopneus.com depuis la fenêtre de la voiture, celle qui nous a rapatriés de la gare de Valence (Drôme), mercredi 20 octobre. Une fois descendus, on arme notre drone pour tenter d’imaginer la taille de cet imposant bâtiment de 84 000 m2, ce qui pourrait correspondre à la compilation d’une douzaine de stades de foot. Une surface nécessaire à cette société française spécialiste de la vente en ligne et du montage de pneumatiques, créée par Didier Blaise en 2004 et détenue par Michelin aujourd’hui, pour qu’elle puisse s’épanouir sur le marché de la gomme. Elle concentrait auparavant tout son stock à Oignies, dans le nord de la France, sur “seulement” 41 000 m2, ce qui posait réellement problème. Elle arrivait à saturation. Le e-commerçant stockiste a ainsi lancé en 2017 la construction de ce qu’est aujourd’hui la plus grande plateforme multimarque de pneus en France, pour y regrouper toute sa logistique en 2018. Le montant de l’investissement global n’a pas été communiqué à notre venue, mais on parlait à l’époque d’une enveloppe dédiée de 40 millions d’euros.

Ce déménagement aura contribué en partie aux excellents résultats de l’entreprise : sur ce secteur estimé à 39 millions de pneus vendus au global par an en France, Allopneus.com revendique écouler 1 pneu sur 10, soit environ 3,6 millions d’unités, et peser 40 % de la vente en ligne de pneus aux particuliers. Notons que le site internet totalise jusqu’à 29 millions de visites par an. L’entreprise a choisi Valence pour sa localisation à la croisée des autoroutes A7 (entre Lyon et Marseille) et A49 (entre Valence et Grenoble). Celle-ci capitalise également sur la proximité avec le Rhône pour acheminer plusieurs milliers de conteneurs par an. Ce centre lui permet de se positionner logiquement sur plusieurs marchés européens comme l’Italie et l’Espagne.

Allopneus peut stocker jusqu’à 1,2 million de pneus

Nous avons eu le privilège de visiter l’antre d’Allopneus, alors que ses portes n’ont jusqu’alors jamais été ouvertes à la presse. Une personne lambda, ne connaissant pas le monde du pneumatique, est directement plongée dans l’univers du caoutchouc, rien qu’en passant le pas de la porte d’entrée, avec cette odeur saisissante. Dès l’accueil visiteur, celle-ci est tellement forte qu’on se demande ce qui se cache derrière ses murs blancs. Des tonnes et des tonnes de pneus ! Michelin, Goodyear, Continental, jantes, chaussettes, pneus TC4 (tourisme, 4x4 ou camionnette), Premium, Quality, Budget, jusqu’au pneu de tracteur et de brouette, etc, du multimarque, du multiproduit, car plus de 30 000 références ont su trouver leur place dans cet entrepôt.

En effet, selon notre guide Coralie Masselot, la directrice marketing et communication de l’entreprise, lors de notre visite, près d’un million de produits étaient stockés, une capacité de stockage quotidienne dite normale, laquelle pouvant même atteindre jusqu’à 1,2 million d’enveloppes et d’accessoires en cas de périodes intenses. Ce chiffre a même été largement atteint en septembre avec l’actualité autour de la loi Montagne, stipulant qu’à partir du 1er novembre, les préfets de 34 départements français situés en zone montagneuse doivent rendre les pneus hiver obligatoires dans plusieurs de leurs communes. Allopneus a vu ses ventes gonfler en septembre du fait de l’anticipation de ses clients : par rapport à la normale, les commandes ont été multipliées par 20 sur les accessoires chaînes et chaussettes, par 2 sur les pneus hiver et ont augmenté de 30 % sur les enveloppes 4 saisons. Ce mois a fait mieux que la période dite normale de novembre et de mois hivernaux ou liée à des épisodes neigeux. L’anticipation est de mise pour Allopneus puisque les commandes sont réservées des mois à l’avance, voire un an plus tôt.

Un ballet de 18 à 20 camions par jour

Nous enfilons alors notre équipement de sécurité et partons à la découverte de l’entrepôt. Une impression de vide et de calme nous saisit, on croise peu de monde, les lumières sont éteintes du fait du non-mouvement et le brouhaha industriel que l’on aurait pu croire plus intense est très acceptable. Pourtant, un système en 3-8 a été mis en place pour faire tourner 3 équipes en continu et assurer l’expédition de 25 000 pneus par jour. 7 jours sur 7 s’il le faut en cas de pics de la demande. Ce qui fait que la soixantaine de chariots élévateurs et la centaine de collaborateurs s’affairent en permanence en parallèle d’un ballet quotidien de 18 à 20 camions à l’extérieur. Il y a tout de même 105 quais de transport qui s’accumulent tout autour du bâtiment valentinois.

Passons au vif du sujet. En levant les yeux, on s’aperçoit que le stockage est organisé de la meilleure des façons, les palettes trustant presque la totalité de la hauteur sous plafond, soit 12 m. Les pneus sont rangés et exposés en “chaînage”, en croisé, pour éviter les chutes. Le centre est découpé en 14 cellules, mais l’une d’entre elles abrite son point névralgique. Il concerne tout le système d’expédition, lequel nous n’avons pas pu photographier, ni en connaître les détails les plus croustillants. Secret défense ! « La réception des commandes à fournisseurs, le stockage, les volumes et variétés de produits, la préparation des commandes à clients, l’expédition et l’injection dans les camions, etc, tout est géré en interne pour ne dépendre de personne. Tout est automatisé, informatisé, à notre sauce. Notre centre est technologiquement ultra-performant, nous maîtrisons tout de A à Z pour couvrir la demande et répondre à la satisfaction client, qui est notre priorité », souligne Coralie Masselot, la directrice marketing et communication d’Allopneus.com.

En perpétuelle recherche de main-d’œuvre

La livraison est assurée par les équipes en 24/72 h et le taux de retour atteint à peine 2 %, nous dit-on. Le e-commerçant stockiste revendique également un réseau partenaires de près de 6 000 garages pour le montage de ses produits expédiés aux clients peu à l’aise avec le Do It Yourself.

« En termes logistiques, nous sommes au top niveau, notre travail est directement lié à satisfaire la clientèle. Nous développons des outils et des flux, améliorons sans cesse nos technologies, et innovons dans le service en complément, pour tenir nos promesses », ajoute la dirigeante.

Ce processus industriel automatisé où tout est vérifié informatiquement et humainement, et non robotisé (aucun robot), fait donc la force d’Allopneus aujourd’hui. L’objectif est toujours de gagner en temps, en flux, pour se démarquer de la concurrence, bien loin de ses performances. Mais aujourd’hui, l’enjeu principal de la plate-forme logistique de Valence est le recrutement. Xavier Besana, directeur adjoint du site depuis avril, outre le plaisir de travailler dans ces conditions, déplore le turn-over important. « Nous sommes en perpétuel recrutement, notre plus grosse difficulté est d’embaucher des personnes en accord avec nos valeurs. Notre priorité est le comportement car nous formons et accompagnons les équipes, la productivité vient ensuite ». L’appel est lancé pour ce centre, qui restera unique puisqu’aucun autre projet « n’est prévu à date », assure Coralie Masselot.





Le site logistique Allopneus de Valence, c’est quoi ?

L’une des plus grandes plate-formes logistiques françaises

L’une des plus grandes plate-formes logistiques françaises Date d’ouverture en 2017

84 000 m2

30 000 références

Stock : jusqu’à 1,5 million de produits

Expédition : jusqu’à 25 000 pneus par jour

Rotation : de 18 à 20 camions par jour

Collaborateurs : de 100 à 150 selon les pics de saisonnalité.

Allopneus en chiffres