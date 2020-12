L’année 2020 est particulière pour tous. Surtout pour ceux qui aiment le contact humain. Tous les ans, Pierre Perez, fondateur de l’enseigne A+Glass, et ses deux filles Marie-Pierre Tanugi de Jongh, présidente du directoire, et Nelly Perez, responsable de l’animation réseau, ont l’habitude de réunir la presse, les assureurs et autres fournisseurs pour un traditionnel déjeuner en vue de présenter les résultats de l’année passée. En septembre 2020, la rencontre a donc été virtuelle. La famille Perez a tout de suite prévenu en début de visioconférence que la gestion de la crise du Covid-19 a été efficace dès le début, notamment grâce à la motivation et la disponibilité de tous, des équipes et des centres, une bonne organisation et une relation humaine privilégiée.

A+Glass a enregistré 96 millions d'euros de chiffre d'affaires

« Notre mot d’ordre a été d’assurer un service maximal pour nos clients. Dès le mois de mars 2020, nous avons su réagir rapidement en passant les équipes nationales 100 % en télétravail et avons su mettre en place localement une couverture de gestion des urgences et des astreintes. Nous avons également pu compter sur des partenaires pour pouvoir installer rapidement des plexiglas dans tous les véhicules d’urgence et taxis. »La centrale n’a donc jamais arrêté de fonctionner, du premier jour du confinement jusqu’à aujourd’hui. A+Glass n’a pas eu non plus recours au chômage partiel. Même si le réseau a, certes, été ralenti par les règles sanitaires imposées par le gouvernement.



En voici la preuve. Selon le fondateur, de septembre 2019 à la fin de janvier 2020, le chiffre d’affaires du réseau A+Glass est resté égal à l’exercice précédent. Il y a eu ensuite une hausse du chiffre d'affaires de 6 % en février 2020, suivie d'une nette baisse de 40 % en mars, avant de chuter de 65 % en avril, au plus fort de la crise. Dès le mois de juin, l’enseigne a vu ses résultats se redresser pour atteindre une stabilité, puis + 13 % en juillet et + 5 % en août.



Septembre 2020 semble également sur la voie positive. Au total, A+Glass signe un exercice fiscal 2019-2020 (d’août à août) à – 6 %, soit un chiffre d’affaires de 96 millions d’euros. Notons que cinq centres ont fermé leurs portes en raison de la crise sanitaire, par manque de soutien des établissements bancaires. Le réseau compte donc 538 unités, dont 31 nouveaux entrants.

Un quinzaine d'ouvertures de centres prévues pour A+Glass

Le bilan est tout de même bon. Le trio père-fille pense « avoir limité les dégâts et surtout répondu aux besoins les plus urgents des franchisés, des clients et des partenaires. La mission a donc été remplie ». « Nous tenions d’ailleurs à remercier nos partenaires assureurs, la Maif et Covéa, pour leur soutien durant la crise. Certains ont augmenté leur pourcentage d’orientation en lien avec notre réactivité et à la satisfaction de leurs clients. D’autres nous ont octroyé une ligne Covid-19 ou désinfection, d’autres encore ont proposé un partage des remises. Saint-Gobain, VSF et Distri Parebrise ont également été loin dans leur démarche de soutien », indique Marie-Pierre Tanugi de Jongh. L’accompagnement a été total et dure encore.



La visioconférence s’est terminée sur une note positive : le réseau A+Glass compte bien ouvrir une quinzaine de centres malgré la pandémie, car il reste confiant pour l’avenir. « Nous avons été présents pendant la crise, d’autant que les Français ont plus roulé en France cet été, nous allons donc pouvoir tirer notre épingle du jeu avant la fin de l’année », a conclu Pierre Perez.



