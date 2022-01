Sourcing contraint

VO de 6 à 12 mois : « Nous les cherchons, mais nous n’avons pas d’écho, nous voyons bien que les constructeurs nous évitent »

Les bonnes nouvelles d’abord : pour notre panel, les ventes en volumes sont(ces dernières se comparent à un mois d’avril 2018 déjà en progression de 5%). « Et notre niveau de marge est meilleur, nous achetons dans les bonnes conditions, » nous dit ce professionnel.Ceux des marchands qui travaillent aussi en BtoC se félicitent d’un mois « au-delà de nos attentes, une tendance bien réelle depuis le début de l’année, » témoigne ce faiseur. « Avec une autre bonne nouvelle, la fin des problèmes sur le diesel. Nous sommes sans doute à contre-courant de l’actualité, mais nos ventes se tiennent très bien, les prix sont totalement stables par rapport à avril 2018. » Tous lesMais si les commandes laissent une bonne perspective, le sourcing pose question, en particulier sur les VO issus des buy-back de courte durée. « Nous constatons un resserrement sur les volumes. On ne nous privilégie pas, » nous dit un premier acteur établi. « Nous cherchons des matériels de 6-12 mois. Mais nous n’avons pas d’écho, nous voyons bien que les constructeurs nous évitent, » nous dit cet autre patron. « On se rend bien compte qu’il y a moins de monde au bout du fil, nous dit ce professionnel aguerri, notamment de la part de PSA. » La partie Opel n’est pas en cause : « Chez Opel, on sait bien que la courte durée a été fortement diminuée, donc les retours sont plus faibles. C’est pour Peugeot-Citroën que la restriction est plus forte. »Nos correspondants n’oublient pourtant pas qu’avril est plus faible en volumétrie de courte durée : « Ce constat vaut, malgré la saisonnalité plus faible des retours. » Cette information doit être mise en perspective avec les déclarations de certains enchéristes, qui au contraire, font face à des demandes de déstockage de buy-back - ou de 0KM, les deux catégories mêlées - de constructeurs pour leurs filiales, ou même de groupes de distribution trop chargés en stock.Cela peut signifier queau point qu’eux-mêmes ne sauraient absorber et revendre de manière fluide tous ces volumes. « La porte de sortie, ce ne sont pas les enchéristes, ils se trompent. Ce sont bien les grands marchands, nous seuls savons acheter des volumes et les écouler en masse, » nous dit cet opérateur. Les 0KM semblent également concernés, avec des volumes disponibles en commandes plus faibles pour les grands acteurs marchands.