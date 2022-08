LA PHRASE

Malgré une saisonnalité qui se traduit par une baisse des volumes en avril (buy-back de courte durée), l’activité s’est révélée très bonne, tirée par une demande forte de la distribution. Le retournement du mix diesel-essence a bien eu lieu, l. La part du diesel dans le mix de ces buy-back ne dépasse plus 40%, en moyenne, pour les marques généralistes interrogées, mais demeure« De fait, l’offre a fini par s’accorder à la demande, ces buy-back se revendent ainsi très vite, les stocks sont ultra-bas chez les constructeurs », note un expert du marché.Les prix de revente sont également très tenus. « Un buy-back classique, une compacte de 12 mois, se revend à peu près 66% du prix tarif aujourd’hui en motorisation essence, et 60% en motorisation diesel. Cet écart ne bouge plus vraiment », témoigne ce représentant d’un constructeur français. L’écart de six points entre essence et diesel était déjà semblable en avril 2018, tandis que les niveaux de prix ont grimpé de plus d’un point en moyenne.Les stocks, pour leur part, sont effectivement maîtrisés, sauf chez BMW, où l’on fait état de durées de rotation très allongées pour ses buy-back (jusqu’à près de 110 jours en diesel).