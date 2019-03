Voi Technology, start-up suédoise dédiée aux mobilités intelligentes en free floating, annonce la clôture d'un nouveau tour de table de quelque 27 millions d’euros (30 millions de dollars). Ce montant a été levé auprès de ses investisseurs historiques : Vostok New Ventures (qui a aussi des parts dans BlaBlaCar), Balderton Capital, LocalGlobe et Raine Ventures, et des nouveaux investisseurs Projet A et Creandum. Cette opération fait suite à une récente levée de fonds portant sur 45 millions d’euros.Cette somme va être allouée à de nouveaux investissements pour permettre au service de trottinettes électriques de poursuivre son expansion en Europe et d’investir dans la technologie. Pour le moment, les trottinettes VOI sont implantées en Suède et dans les pays scandinaves, mais aussi dans plusieurs villes en France, en Espagne, au Portugal ou encore au Royaume-Uni.« Nous travaillons dans un souci de proximité avec les élus des villes dans lesquelles nous sommes implantés, afin de ne pas nuire à l’espace public tout en favorisant la mobilité urbaine et le respect de l’environnement », rappelle, président et co-fondateur de Voi Technology, revendiquant une approche responsable « à la scandinave ».