Les principaux acteurs de la filière hydrogène en France s’étaient donné rendez-vous les 27 et 28 octobre 2021 au Paris Event Center dans le cadre du salon HyVolution. Précurseur de la technologie de la pile à combustible dans l’univers automobile, avec Toyota, le constructeur coréen Hyundai lançait en septembre dernier son opération “les mois de la Performance Hydrogène”. À ces évènements sont également venus s’ajouter ces dernières semaines des forums, symposiums et autres conférences avec l’hydrogène pour principale thématique. Longtemps éclipsée par les batteries électriques, les solutions liées à l’hydrogène dans le transport et la mobilité au sens large sont actuellement sous le feu des projecteurs. Tout a véritablement basculé le 3 septembre 2020 quand, dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement a affirmé son ambition de positionner la France comme un acteur de premier plan sur l’hydrogène décarboné.



Un investissement de 7,2 milliards d’euros a été annoncé d’ici à 2030, dont près de la moitié sera débloquée d’ici à 2023. Dans les jours qui suivaient, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, dévoilaient la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France. « Le changement d’échelle est engagé, nous passons des millions d’euros aux milliards d’euros », saluait alors Philippe Boucly, président de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (Afhypac). Les ambitions françaises ont été réaffirmées dans le cadre du plan industriel France 2030, avec pour objectif de « devenir le leader de l’hydrogène vert en 2030 ». « Ce que nous devons faire absolument sur l’hydrogène, c’est ne pas répéter les erreurs que nous avons faites sur les énergies renouvelables, a ainsi déclaré le président de la République Emmanuel Macron. On a trop peu investi sur l’offre et la capacité à développer notre filière. On doit développer notre offre industrielle dans l’hydrogène et donc investir massivement dans cette filière. Tout ça nous permettra de décarboner notre industrie, d’alimenter nos camions, nos bus, nos trains, nos avions ».



Une rentabilité encore lointaine

Renault et Stellantis se lancent avec les utilitaires

Et l'automobile ? Nombre de constructeurs travaillent sur le sujet mais les perspectives d'un bond de la voiture à hydrogène à cet horizon de 2030 sont faibles. « Nous n'avons pas encore trouvé aujourd'hui les conditions de prix pour des véhicules particuliers », a admis Nicolas Morel, chef de l'ingénierie chez Stellantis , à l'occasion de la Journée de la filière automobile organisée le 26 octobre. « Entre les points de stockage de l'hydrogène vert et les pompes pour la distribution, le transport est complexe et va coûter très cher. Par conséquent, pour des raisons de densité d'infrastructure, nous ne voyons pas du tout de rentabilité économique et donc l'émergence de solutions à hydrogène pour le véhicule léger à échéance 2030 », considère Georgeric Legros, directeur au sein de l'équipe automobile du bureau parisien d'AlixPartners, qui a présenté fin octobre une étude sur le sujet. « L'ensemble des constructeurs automobiles, des équipementiers et les acteurs publics ont beaucoup investi dans l'électrique à batterie et nous ne voyons pas la volonté de développer les deux solutions en parallèle dans les voitures », complète Alexandre Marian, directeur général chez AlixPartners.

Les voitures à pile à combustible devraient rester confidentielles dans le parc automobile français pendant encore un certain temps mais les constructeurs comme les équipementiers vont continuer d’augmenter leurs investissements dans le domaine. Ils pourront notamment s’appuyer sur les retours d’expérience menés auprès des possesseurs de véhicules utilitaires. Stellantis a ainsi dévoilé les Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel Vivaro Fuel Cell équipés d’une batterie pour épauler l’hydrogène (lancement fin 2021) tandis que Renault, via la co-entreprise Hyvia fondée avec Plug Power, vient de présenter le prototype Renault Master Van H2-Tech, qui sera commercialisé en 2022 sous 3 carrosseries.

L’hydrogène doit passer au vert

« Il faut cesser d'opposer les technologies hydrogène et à batterie car elles sont complémentaires au niveau des usages. C'est beaucoup trop simpliste d'affirmer que les poids lourds rouleront à l'hydrogène tandis que les voitures légères seront équipées de batteries, soulève Valérie Bouillon-Delporte, directrice de l'écosystème Hydrogène de Michelin et vice-présidente de France Hydrogène, chargée des questions de mobilité. Il n'en reste pas moins évident que la mobilité hydrogène, contrairement à la mobilité électrique à batterie, ne va pas commencer par les particuliers mais pas les flottes captives. C'est beaucoup plus simple de créer le marché, de constituer un réseau en répondant aux besoins des professionnels et ensuite d'essaimer vers les particuliers. Cela permet aux constructeurs de se lancer sur des volumes raisonnables et compatibles, d'adapter le modèle économique et de poser un premier maillage pour les infrastructures. Mais il ne faut pas s'attendre à un déploiement massif du véhicule à hydrogène pour les particuliers avant 2030, après cela se discute ».

De nombreux rapports et études ont été publiés au cours des dernières semaines révélant les avantages de la solution hydrogène et ses bénéfices pour l’environnement mais également ses limites. « L’hydrogène vert et la pile à combustible apparaissent clairement comme la meilleure technologie à long terme en termes d’impact environnemental, à la fois car elle ne produit aucun gaz d’échappement lors de la conduite et parce que les façons écologiques de produire cet hydrogène deviennent de plus en plus compétitives », informe Georgeric Legros. Selon les estimations d’Alix Partners, la part de la production par électrolyse de l’eau, de l’hydrogène dit vert, devrait atteindre 40 % en 2040, contre 4 % en 2020, à un prix de 4,0 $/kg, contre 9,5 $/kg en 2020. « Dans le monde entier, des constructeurs ont commencé à utiliser les piles à combustible pour des camions et des bus : ce système de propulsion pourrait dépasser le gaz naturel d’ici à 2030 comme deuxième source d’énergie après le diesel, dont la part devrait descendre à 75 % contre 90 à 95 % aujourd’hui ». Aujourd’hui, au niveau mondial, 80 % de la production d’hydrogène provient de la raffinerie et du gaz naturel (autour de 3,5 dollars le kilo selon AlixParters), contre seulement 4 % pour l’hydrogène décarboné, issue de l’électrolyse (entre 9 ou 10 dollars le kilo). C’est naturellement cette dernière source de production que le gouvernement français entend accompagner dans les prochaines années.



Une première étape en 2025

Le manque d’infrastructure, le coût du transport de l’hydrogène, la rareté des voitures proposées et leur prix (la Toyota Mirai s’affiche à partir de 74 900 € et le Hyundai Nexo autour de 80 000 €) sont les freins qui reviennent le plus souvent. Or, pour les fervents défenseurs de la technologie, tout peut aller très vite, car celle-ci s’adresse à des secteurs très diversifiés (aviation, ferroviaire, transport routier…), ce qui permettra d’augmenter les volumes rapidement et d’abaisser les coûts. Finalement, la voiture ne constitue qu’une petite pierre dans cet écosystème de la mobilité ciblé par les acteurs de la filière. « Dans le cadre du plan de relance, France Hydrogène a envoyé une note au gouvernement dans laquelle nous expliquons que si le paquet est mis jusqu’en 2025, que nous avons chiffré à 4 milliards d’euros, nous aurons alors créé les conditions de volume suffisant pour se passer de subventions les années suivantes. Cela signifie 50 000 utilitaires légers, 1 000 bus, 1 000 camions et 400 stations d’ici à 2025 qui permettront de rendre l’hydrogène compétitif, c’est-à-dire autour de 6 € le kilo », détaille Valérie Bouillon-Delporte.



La responsable estime par ailleurs le coût du transport de l’hydrogène avec des tubes trailer (des remorques à tubes d’hydrogène) entre 2 € et 2,5 € le kilo du lieu de production vers le lieu de consommation. « Nous pouvons réduire ce prix à quelques dizaines de centimes en utilisant les infrastructures énergétiques existantes, précise-t-elle. L’autre enjeu est de proposer de l’hydrogène le moins carboné possible mais au même prix que l’hydrogène carboné. Aujourd’hui, les quantités produites d’hydrogène vert sont encore petites et coûtent 2 à 3 fois plus cher que l’hydrogène carboné ». L’autre enjeu, que certains acteurs comme Hyundai ont déjà pris à bras le corps, concerne l’évangélisation de cette technologie auprès du grand public.



