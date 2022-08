Des développements avec d'autres partenaires pour BMW et Daimler

Association Volkswagen-Ford dans le véhicule autonome

Partenaires dans l’autopartage (Share Now) et le véhicule autonome, les groupes Daimler et BMW ont décidé de reporter le deuxième volet de leur collaboration, le plus coûteux, considérant que la conjoncture n’était plus favorable au développement de la prochaine génération de véhicules autonomes, prévue en 2024.Soucieux de rattraper leur retard sur les géants américains et chinois, les deux constructeurs allemands rivaux ont signé début 2019 un accord de coopération "stratégique et à long terme", portant notamment surL'arrêt des travaux intervient après une "évaluation intensive" et la décision a été prise d'un commun accord, affirment les deux entreprises, qui se concentreront désormais sur leurs propres projets en la matière.A LIRE. BMW et Daimler vont commercialiser des véhicules autonomes en 2024 Les deux groupes pourront ainsi poursuivre ces développements "avec les partenaires actuels", comme Intel, Fiat et Mobileye du côté de BMW , ou d'autres entreprises. Daimler, déjà associé à Bosch, "étudie des options avec des partenaires en dehors du secteur automobile" pour avancer dans le domaine de la voiture connectée, indique Markus Schäfer, membre du directoire du fabricant de haut de gamme.Daimler et BMW précisent que la coopération dans les services de mobilité, notamment l'autopartage Share Now , ainsi que les voitures VTC et taxis Free Now, se poursuivent "comme prévu".De plus en plus de constructeurs se sont associés pour répartir le poids des investissements importants nécessaires pour avancer dans la course à la conduite autonome, considérée comme un des principaux axes des transports du futur et où Volkswagen s'est allié à Ford en investissant 2,6 milliards d'euros dans Argo AI, la filiale de développement des voitures autonomes du groupe américain, et y intègrera AID, l'organisation qui planche sur cette technologie chez le constructeur allemand.– alors que plus de 90 % sont aujourd'hui fournis par des prestataires externes – et lancera le 1juillet 2020 sa nouvelle branche Car.Software, réunissant dès cette année 5 000 experts.A LIRE. Véhicule autonome et électrique : Ford et VW renforcent leur lien