Quatrième pays producteur mondial d’automobiles, l’Allemagne compte devenir pionnière sur la conduite autonome. Mercredi 10 février, le gouvernement fédéral a en effet adopté un projet de loi destiné à créer un cadre juridique autour des véhicules autonomes de niveau 4. D’ici 2022, ces véhicules, qui peuvent, par exemple, se garer tout seuls dans un parking ou avancer seules dans une situation pré-définie, devraient ainsi pouvoir circuler dans des zones spécifiques, après autorisation de l’État.

Cela ferait de l’Allemagne le premier pays au monde à passer « de la recherche à la vie quotidienne », selon le ministre fédéral des Transports, Andreas Scheuer, qui souhaite « des voitures et bus autonomes qui amènent les passagers à leur destination et se garent ensuite dans le parking ». Parmi les situations autorisées pour le véhicule autonome de niveau 4, signalons la distribution de courrier, ou encore des navettes d’entreprise destinées aux employés.





Améliorer la sécurité routière

Le ministre allemand des Transports souhaite ainsi améliorer la sécurité routière, puisque neuf accidents sur dix sont dus à une erreur humaine. Or « un ordinateur ne se laisse pas distraire et ne se fatigue pas », rappelle-t-il. La conduite autonome de niveau 4 reste toutefois une étape avant le niveau 5, qui correspond à la conduite totalement autonome, avec un véhicule étant capable de se déplacer sans conducteur, les occupants devenant de simples passagers. L’association automobile VDA estime que le niveau 5 ne sera pas opérationnel avant 2030.

Mais avant, le développement de la conduite autonome pose plusieurs problèmes (sans compter la fiabilité), à savoir la protection des données, notamment sur l’enregistrement des itinéraires empruntés, ou encore la question de la responsabilité en cas d’accident. L’Association allemande des assureurs se demande ainsi qui sera tenu responsable lors d’un accident impliquant un véhicule autonome : le propriétaire, le constructeur, ou un sous-traitant informatique ?





Volkswagen renforce son partenariat avec Microsoft

En attendant, Volkswagen a décidé de renforcer son partenariat avec Microsoft, lancé en 2018, pour développer des logiciels de conduite autonome et connectée. Le constructeur allemand souhaite ainsi s’appuyer sur l’expertise de Microsoft en matière d’informatique dématérialisée et d’intelligence artificielle. Après la mise en place d’une plateforme dématérialisée pour l’échange de données entre véhicules connectés, les deux entreprises s’apprêtent à effectuer des essais avec une flotte de véhicules connectés dès 2021 pour une production en série prévue en 2022.

Pour devenir l’un des leaders du secteur, le groupe Volkswagen a prévu d’investir 27 milliards d’euros d’ici 2025. L’entité « Car.Software » lancée en 2020 regroupera à terme 11 000 experts pour mettre au point le futur système d’exploitation « VW.OS ». Alors que 90 % des logiciels utilisés dans les voitures sont aujourd’hui fournis par des équipementiers, Volkswagen veut développer en interne 60 % des logiciels qui seront utilisés dans ses véhicules à l’horizon 2025.