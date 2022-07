L'ambition de devenir un acteur européen

Dex easy car shopping, créé en 2005 par Joost Huys en Flandre de l’Ouest, est une enseigne de vente de véhicules d'occasion B to C importante sur le marché belge. Forte de 17 agences multimarques (des « concessionnaires » dans le vocabulaire de l’enseigne), elle a réalisé 70 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2021 et commercialisé plus de 4 000 véhicules, dont une partie en ligne.Le groupe Verbaere, qui a réalisé de son côté 118 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier avec ses 12 marques présentes dans le nord de la France, a écoulé 4 000 VN et 4 000 VO. L’addition des deux activités dépasse donc les 8 000 VO potentiels annuels.qui lui apporte de son côté une capacité d’expansion supplémentaire et une meilleure surface capitalistique.À LIRE. Verbaere Automobiles veut « vendre un véhicule neuf pour un d'occasion » Pour Jean-Charles Verbaere , « cette opération est la mise en œuvre concrète de la stratégie de notre groupe pour 2030. Celle-ci repose sur quatre piliers : la distribution automobile, l’activité VO toutes marques avec Dex, la mobilité douce avec Unripe (location longue durée de scooters, trottinettes et vélos électriques) et une dernière activité (ndlr. l’après-vente, en particulier de la pièce détachée selon nos informations) qui se développera dans les mois à venir ».De son côté, Joost Huys estime qu'« à travers toute le continent, une consolidation est en cours dans le secteur. Nous avons pris l’initiative de lancer nous-mêmes notre formule à succès belge en France. Avec Verbaere, nous avons l’ambition de devenir un acteur d'envergure européenne. Le nord de la France est la première étape logique de notre expansion à l’étranger ».où la construction d’un showroom et du premier centre logistique est en cours.