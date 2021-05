Afin de profiter de la croissance des ventes de voitures d'occasion en France, le cinquième acteur du marché de la LLD, Athlon, vient de créer sa marque baptisée Première occasion. Ce développement a été mis en œuvre dans le cadre du groupement d'intérêt économique (GIE) Multifleet, codétenu avec BPCE Car Lease, entité du groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne.

Deux showrooms Première occasion en Île-de-France

L’offre du loueur se compose de véhicules d’occasion multimarques âgés de moins de 4 ans, certifiés Crit’Air 0 à 2 et affichant un kilométrage de moins de 40 000 kilomètres. En plus d’une présence digitale sur les vitrines Leboncoin et La Centrale, le loueur s’appuie sur deux showrooms d’exposition Première occasion situés à Saint-Ouen l’Aumône (Val d’Oise) et à Orgeval (Yvelines), permettant ainsi de « toucher tout le bassin de population de l’ouest et du sud-ouest de la région parisienne ». Les deux sites combinés proposent environ 300 véhicules à la vente.

« Forts du développement prometteur de deux agences en Île-de-France, nous entendons accélérer notre activité de ventes de véhicules d’occasion, explique Bruno Morizur, président d’Athlon France. Le marché de l’occasion est en plein essor depuis quelques mois, d’autant plus avec la crise sanitaire qui pousse les Français à se tourner vers la seconde main pour maîtriser leur budget. Nous comptons y consolider nos positions avec une offre de véhicules d’une grande qualité, auxquels nous allons greffer nombre de nouveaux services pour faciliter la vie de nos clients, comme le transfert de propriété et l’immatriculation du véhicule ». Propriété du groupe Daimler depuis 2016, le loueur néerlandais s’appuie également sur sa plateforme digitale européenne Athlon CarPlaza pour la vente de véhicules d’occasion pour les professionnels.

1 500 VO revendus par Athlon à des clients particuliers

Présente dans plus de 20 pays en Europe et en Amérique du Nord, la société gèredans le Vieux Continent, dont 70 000 en France. Dans l'Hexagone, Athlon revend 16 000 véhicules d'occasion par an, dont 1 500 unités à des clients particuliers.À LIRE. Athlon France se lance dans la location de moyenne durée