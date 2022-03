Des prix en hausse de 53 %

L’indice des prix réalisé par le cabinet d’analyse J.D. Power relève queAlors qu’ils baissent habituellement à l’automne, les prix ont ainsi crû pour la première fois en plus de vingt-cinq ans au mois d’octobre, à hauteur de + 11,2 points par rapport à septembre. De même, l’indice a dépassé le seuil des 200 points pour la première fois et atteint un record de 207,5 points.Le cabinet J.D. Power explique ce phénomène par la pénurie de semi-conducteurs qui entraîne une pénurie d’offre sur le marché du neuf . Ainsi, les acheteurs américains se reportent – comme les européens – sur les véhicules d’occasion, ce qui entraîne une tension sur les prix mais aussi sur les stocks, qui ont fondu d’environ 30 %. J.D. Power relève que les tarifs des véhicules d’occasion aux États-Unis sont en moyenne 37 % plus élevés en octobre 2021 qu'en octobre 2020, et le cabinet n’entrevoit aucun signe de baisse. Il estime ainsi que « les prix des occasions devraient rester élevés l’année prochaine ».À LIRE. Des bénéfices records pour les concessionnaires automobiles américains Dans le détail, le prix des petites voitures d’occasion a flambé de 53 % d’une année sur l’autre, contre + 38 % pour les modèles de grande taille. Les prix des pick-up de grand gabarit se sont quant à eux appréciés de 36 % contre + 28 % pour ceux de taille moyenne. À noter que le prix des modèles premium a augmenté moins fortement, en moyenne, que celui des voitures proposées par les constructeurs généralistes, avec une fourchette comprise entre + 20,5 % pour les grandes berlines de luxe et + 31 % pour les SUV compacts.Quant auxpar rapport à 2020, et même entre – 25 % et – 30 % par rapport à 2019.