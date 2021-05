Dans les colonnes du Financial Times, Volkmar Denner, P-DG de l’équipementier allemand Bosch, a vertement critiqué les mesures prises par l’Union européenne en faveur des voitures électriques, destinées selon lui à « tuer » le moteur thermique à combustion interne. Alors que Bosch est précisément reconnu pour son expertise sur le sujet, Volkmar Denner accuse les instances européennes d’avoir une vision court-termiste sur le sujet.

Un rééquilibrage vers l’hydrogène ou les biocarburants serait selon lui préférable car ceux-ci permettent de tendre vers le zéro émission comme l’électro-mobilité. Le patron de l’équipementier estime en effet que l’action climatique « ne concerne pas la fin du moteur à combustion interne », mais plutôt « la fin des carburants fossiles ». En n'explorant pas d’autres pistes que la voiture électrique, il estime ainsi que l’UE se coupe de « solutions potentielles » en matière d’action climatique.

À LIRE. Bosch confirme la suppression de 750 postes sur le site de Rodez



Bosch investit 5 milliards d’euros dans l’électrique

Cet avis tranché intervient alors que plusieurs constructeurs ont massivement réorienté leurs investissements vers le véhicule électrique à batterie, dont la demande augmente à l’échelle mondiale. Volkswagen, Volvo, ou encore Jaguar ont ainsi fait part de leur souhait de construire uniquement des modèles électriques dans les prochaines années. Par ailleurs, la future norme Euro 7 devrait, selon l’avis de nombreux spécialistes, signer la mort des moteurs 100 % thermiques tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Signalons toutefois que Bosch, qui a injecté 5 milliards d’euros dans la technologie destinée aux véhicules électriques, estime que les moteurs essence et Diesel modernes « n’ont plus d’impact significatif sur la qualité de l’air ». Un membre du conseil a d’ailleurs indiqué au Financial Times que l’équipementier allemand continuerait à investir dans les technologies destinées au moteur à combustion interne pendant encore vingt à trente ans.