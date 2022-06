De nombreux investissements stratégiques

« Renforcer la résilience » des écosystèmes industriels stratégiques

L’Union européenne vise le 100 % électrique sur le marché automobile neuf à l’horizon 2035, et cela crée des sueurs froides chez les constructeurs automobiles. Alors que leurs usines subissent, depuis plus d’un an, des perturbations de production notamment liées à la pénurie de semi-conducteurs, certains dirigeants comme Carlos Tavares (Stellantis) s’inquiètent déjà d’un futur manque de batteries. Celles-ci nécessitent des matières premières stratégiques comme le nickel ou le cobalt, mais d'après le guide annuel des matières premières CyclOpe paru le 8 juin le lithium serait la plus critique.Rappelons qu'une batterie pour voiture électrique nécessite environ 5 kg de lithium. Or,pour dépasser les 500 kilotonnes par an, selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie. En parallèle, les prix du carbonate de lithium ou des hydroxydes de lithium ont doublé en 2021 car la production, principalement située en Australie et en Amérique latine, n’augmente pas au même rythme que la demande mondiale.À LIRE. Voiture électrique. Le parc mondial a triplé entre 2018 et 2021 Dans ce contexte, les constructeurs automobiles se rendent compte « qu’il faut qu’ils reprennent la main » sur les ressources au lieu de se contenter de les acheter, selon Christophe Poinssot, directeur général délégué du Bureau de recherche géologique et minier (BRGM) cité par l’AFP. Face au prix « insensé » du lithium,à grande échelle de ce matériau destiné aux batteries de ses voitures. Le constructeur américain dispose pourtant déjà de contrats d’approvisionnement en lithium, et ce n’est pas le seul. Volkswagen et BMW sont ainsi entrés au capital du fabricant suédois de batteries Northvolt, qui prévoit de construire une usine de raffinage de lithium au Portugal. Stellantis, Renault et VW ont également sécurisé leur approvisionnement en lithium grâce à un contrat avec le projet de mine allemande Vulcan. Le constructeur issu de la fusion entre PSA et FCA a également signé un partenariat avec le fournisseur Controlled Thermal Resources pour approvisionner en lithium ses usines d’Amérique du Nord.En parallèle, plusieurs d’entre eux ont annoncé des investissements dans le recyclage. Renault a par exemple intégré le consortium de Veolia et Solvay destiné à améliorer le recyclage des métaux utilisés dans les batteries. De même, Volkswagen finance un projet de recherche visant le recyclage quasi infini de ces métaux, tandis que Mercedes ouvrira sa propre usine de recyclage en Allemagne.À LIRE. Voitures électriques. Une première usine de lithium en France Les États s’engagent également dans des logiques de sécurisation des métaux stratégiques, surtout ceux qui imposent un calendrier serré aux constructeurs automobiles. C’est notamment le cas de l’Union européenne. Le 9 juin 2022, un Conseil « Compétitivité » dédié au marché intérieur et à l’industrie a ainsi été organisé à Luxembourg. Outre une évocation du futur règlement européen sur les semi-conducteurs , les ministres européens, dont Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition énergétique, réunis autour du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton et de la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager, ont exprimé leur volonté de « renforcer la résilience » des écosystèmes industriels stratégiques.Alors que la Commission européenne travaille sur une législation dédiée aux matières premières, les pays membres ont exprimé leur volonté de sécuriser l’approvisionnement de ces matières « essentielles à la réussite des transition verte et numérique ». Les différents leviers envisagés portent sur