Près de 30 milliards de dollars de subventions au niveau mondial

L’Agence internationale de l’énergie réclame un soutien des pouvoirs publics

Dans son rapport 2022 dédié aux « Perspectives mondiales des véhicules électriques », l’Agence internationale de l’énergie (AIE) souligne quepour atteindre un nouveau record de 6,6 millions d’unités. L’agence note également que « malgré les tensions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales », les ventes de voitures électrifiées continuent de progresser « fortement » avec 2 millions d’unités écoulées autour du globe au cours du premier trimestre 2022. Le parc mondial de véhicules électriques et hybrides rechargeables atteignait ainsi 16,5 millions d’unités fin 2021, soit trois fois plus qu’en 2018.Dans le détail, les ventes ont quasi triplé en Chine pour atteindre 3,3 millions d’unités en 2021, contre 2,3 millions en Europe (+ 65 %) et 630 000 aux États-Unis (soit plus du double comparé à 2020). Alors que les prix élevés des voitures électriques les rendent inabordables « dans la plupart des économies émergentes », l’AIE observe toutefois que l’écart de prix avec les modèles thermiques atteint en moyenne 45 à 50 % dans les grands marchés automobiles, mais seulement 10 % en Chine.À LIRE. Dans l'écosystème électrique de Renault L'Agence internationale de l’énergie explique cet engouement mondial pour la voiture électrique ou hybride rechargeable par les subventions publiques, qui ont doublé en 2021 pour atteindre près de 30 milliards de dollars (28 milliards d’euros). De même, la démocratisation de ces modèles électrifiés est due à une offre bien plus pléthorique. Avec cinq fois plus de modèles disponibles qu'en 2015, les constructeurs automobiles proposaient l'an passé 450 véhicules électriques et hybrides rechargeables dans leurs gammes.Néanmoins, Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, estime que « les décideurs politiques, les dirigeants de l’industrie et les investisseurs doivent être très vigilants et ingénieux afin deCeci, alors que la Chine produit aujourd’hui les trois quarts des batteries lithium-ion, tout en concentrant plus de la moitié des capacités mondiales de traitement et de raffinage du lithium, du cobalt et du graphite.À LIRE. Interdiction du thermique en 2035. La PFA tire la sonnette d'alarme Selon l’AIE, à court terme, « les plus grands obstacles au maintien de fortes ventes de véhicules électriques sont la flambée des prix de certains matériaux essentiels », tels que le lithium, le cobalt et le nickel. L’agence cite également les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre en Ukraine, ainsi que les restrictions imputables au Covid-19 en Chine.Mais, sur le long terme, l’AIE affirme que « des efforts supplémentaires » doivent être réalisés pour déployer suffisamment d’infrastructures de recharge.