Et si votre flotte de voitures électriques vous rapportait de l’argent pendant que leurs batteries se rechargent ? C’est ce que propose le projet Flexitanie, financé par la région Occitanie et l’Ademe, qui vise à créer la première centrale électrique virtuelle à grande échelle de France, à l’aide d’un réseau d’une centaine de bornes de recharge installées dans les entreprises de la région.

Via la technologie V2G pour Vehicle to grid (recharge intelligente bi-directionnelle), l’objectif consiste à puiser de l’énergie dans les batteries des véhicules branchés lors des pics de consommation électrique afin de soulager le réseau. C’est particulièrement utile lorsque l’électricité est produite par des énergies renouvelables (éolien, solaire), puisque le vent et le soleil fournissent de l’énergie par intermittence.





L’électricité remboursée jusqu’à 15 000 km par an

Si elles s’engagent à brancher les véhicules électriques de leurs flottes pendant au moins 15 h par jour, les entreprises volontaires reçoivent en contrepartie une subvention permettant de financer l’installation de chaque borne de recharge à hauteur de 40 à 50 %, dans la limite de

3 000 euros, mais aussi une somme équivalente à l’achat d’électricité permettant de parcourir 15 000 km par an, soit environ 250 euros par véhicule.

Alors que ce projet utilise le standard de recharge CHAdeMO, utilisé sur la Leaf depuis 2013, Nissan s’est associé à Izivia, filiale d’EDF dédiée à la mobilité électrique, qui conçoit, exploite et entretient des réseaux de bornes de recharge, afin de proposer une offre globale aux entreprises intéressées, comprenant un contrat de gestion V2G et un contrat de leasing Nissan sur une durée de trois ans. À noter qu’il est possible de passer par Nissan, Izivia ou EDF, pour bénéficier de cette offre, qui est valable jusqu’en juin 2021. Une fois l’objectif de 100 bornes atteint, le projet Flexitanie disposera d’une taille suffisante pour qu’EDF puisse vérifier son impact sur le réseau, avec une capacité équivalente à une centrale de production de 1 mégawatt.





Une application pour optimiser la recharge de la flotte de VE

Concrètement, les entreprises désirant rejoindre le projet Flexitanie se font installer des bornes de recharge connectées de 11 kW, capables de fournir une charge bidirectionnelle et munies d’une prise CHAdeMO pour pouvoir y brancher les véhicules électriques Nissan composant leur flotte. Via une application dédiée, le gestionnaire de flotte renseigne les besoins de recharge de ses véhicules (par exemple, avoir une batterie à 100 % tous les matins à 8h). Puis il suffit de les brancher à leur borne pour mettre en route le système V2G, qui vient récupérer de l’énergie stockée dans les batteries, sans pour autant les décharger complètement, quand le réseau enregistre un pic de la demande en électricité dans la région.

S’il était amené à se développer, notamment en devenant compatible avec les autres standards de prises, ce service rendu à la communauté contre rémunération pourrait prendre de l’ampleur, si l’on en croît Christelle Vives, directrice général d’Izivia. Pour elle, il s’agit d’une « solution écologique pour aider à l’intégration des énergies renouvelables », tandis qu’un rapport publié par RTE en 2019 assure que la capacité de stockage d’électricité via un tel système pourrait dépasser celle des barrages hydrauliques français d’ici 2035.