En 2020, le marché français de l’automobile a régressé de 25,5 % avec 1 650 030 immatriculations enregistrées. Alors que les modèles hybrides, électriques et GPL ont vu leurs ventes fortement progresser, le diesel qui représentait encore 57 % des ventes en 2015, a continué à perdre du terrain, avec 504 142 unités vendues, soit – 33,3 %.

Ainsi, l'ancien carburant préféré des Français ne représentait plus que 30,6 % des immatriculations en 2020, contre 34 % en 2019, et même 52 % en 2016, dernière année où cette énergie représentait plus de la moitié du marché.

Renault en tête des marques qui vendent le plus de diesel

Toutefois, si le diesel est devenu marginal pour de nombreuses marques, à l’instar de Volvo, Toyota, Fiat, ou encore Hyundai, il représente encore un volume significatif pour plusieurs constructeurs. Dominant le marché français, les marques hexagonales s’affichent naturellement en tête des ventes de modèles diesel, que ce soit en volumes ou en pourcentage de leur mix énergétique.

Ainsi, alors que Renault domine les marchés français et européen de la voiture électrique, c’est également le constructeur ayant vendu le plus de modèles diesel en 2020, avec 117 547 immatriculations, soit 23,3 % de ses ventes. Suivent ensuite Peugeot (114 757 unités, 22,8 %) et Citroën (58 228 unités, 11,5 %). Le diesel représente en outre plus de 5 % du mix de vente de trois autres marques, à savoir Dacia, Mercedes-Benz et Volkswagen. À noter que la hiérarchie s’avère différente sur les deux premiers mois de 2021, puisque Peugeot affiche 30,5 % de diesélisation sur ses voitures neuves, contre 17,1 % pour Renault, 14,1 % pour Citroën, mais aussi 6,6 % pour Volkswagen et 5,4 % pour Mercedes-Benz. Cette baisse chez la marque au Losange est liée à la réduction de la gamme ou l'arrêt de versions diesel depuis la fin de l'automne 2020. Les Captur et Scénic ne sont ainsi plus proposés en Blue dCi.



Top 20 des marques ayant vendu le plus de diesels en France en 2020