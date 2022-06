ALD Automotive passe à l’offensive sur le marché de l’occasion avec sa nouvelle offre LLD VO Liberté. « Avec la hausse du prix des carburants et les répercussions négatives sur le pouvoir d'achat des consommateurs, ALD Automotive entend s'adapter au budget de chacun selon ses besoins », avance la filiale de la Société Générale. Le client particulier peut choisir son véhicule d’occasion parmi un panel de plus de 400 autos (460 au 21 juin 2022) à essence, diesel et hybrides, âgées de 2 à 5 ans et issues de l'activité de location longue durée d'ALD Automotive. Cette formule repose sur une grille de tarifs déterminée selon la gamme de véhicules et ne prévoit ni apport ni loyer majoré.

La liberté au bout d'un an

Le contrat de location est défini sur une durée de 36 mois, et le client choisit le kilométrage adapté à son usage : 10 000, 20 000 ou 30 000 km par an. Pour 1 € de plus par mois, il peut y attacher plusieurs services additionnels (révisions, assistance 24 h/24 - 7 j/7, pannes et pièces d’usure…). L’offre LLD VO Liberté permet également au client de changer ou de rendre son véhicule dès le premier anniversaire de son contrat. Cette nouvelle prestation est commercialisée sur le site web shop.aldcarmarket.fr et dans le réseau régional de Mobility Centers (18 implantations en France).