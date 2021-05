Qui sont les clients de Greenmove ?

Aurélien Tardieu. Nous nous adressons aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, qui sont principalement des indépendants et des petites entreprises, et très peu les grands comptes. Ce marché est historiquement très préempté par les réseaux constructeurs, et la transparence sur le sujet des batteries, qui est cruciale sur ces modèles, n’est pas toujours au rendez-vous. Dans notre sourcing, il s’agit du premier critère de choix et c’est la raison pour laquelle nous réalisons systématiquement une évaluation de la batterie de la voiture que nous rachetons, via la solution de diagnostic d’un partenaire. Nous certifions ensuite l’état de santé de celle-ci à nos clients, à qui nous louons ou vendons la voiture. Par ailleurs, nous « filtrons » les usages des clients en amont pour s’assurer qu’ils sont en adéquation avec l’électrique.

A LIRE. Greenmove propose la LLD pour les pros sur des occasions électriques Comment s’articule votre offre commerciale ?

Nous avons fait de la LLD le fer de lance de notre mode de distribution (de 2 ans jusqu’à 5 ans), car nous considérons que coupler une offre de leasing avec l’occasion est le meilleur moyen de démocratiser les produits. Elle représente 80 % de nos ventes. Nous pouvons également être amenés à commercialiser les modèles à travers une location de moyenne durée (de 3 à 6 mois), principalement auprès de gens qui sont hésitants et qui vont ainsi pouvoir tester l’électrique, ou alors de la vente, mais qui n’est pas le mode que nous privilégions. Aujourd’hui, 100 % des clients qui ont opté pour en engagement de moyenne durée au départ ont continué dans l’électrique.

« Notre rôle est de fluidifier le marché de l’électrique »

Pourquoi avoir opté pour l’électrique en occasion ?

Nous considérons que notre rôle est de fluidifier le marché de l’électrique, car le marché du neuf ne peut pas exister correctement si celui de l’occasion n’est pas fluide. Nous sommes convaincus que ces véhicules peuvent connaître plusieurs vies successives, ce qui permet d’amortir leur coût écologique. Les premiers modèles électriques qui reviennent en occasion correspondent parfaitement aux usages les plus fréquents, à savoir 30 km en moyenne par jour dans les zones urbaines et péri-urbaines. Nous avons pris en compte dans notre modèle économique les coûts de maintenance et de réparation des batteries tout au long de la vie du véhicule. Seule la volonté de diversifier notre flotte de véhicules pourrait nous amener à proposer du neuf.



Comment vous approvisionnez-vous ?



On se forge un réseau de partenaires chez qui nous achetons les véhicules, composé principalement de concessionnaires. Ils connaissent nos exigences et nos critères d’achat. On s’est un peu regardé en chien de faïence au départ mais désormais ils nous perçoivent comme un partenaire potentiel, qui peut fluidifier leur marché. Les gros réseaux de vente de VO, type BCAuto Enchères, ne sont pas structurés pour nous apporter le niveau d’information que nous demandons sur la qualité de la batterie. Il est hors de question que nous achetions à l’aveugle des véhicules.

Quelles sont vos ambitions en 2021 ?



L’exercice 2020 nous a permis de structurer tous nos process et d’apprendre par rapport aux contacts générés. Nous allons agrandir l’équipe en 2021 et notre objectif est d’élargir la longueur de l’offre et de monter en gamme sur des voitures de niveau supérieur. Nous avons à ce jour une flotte de quelques dizaines de véhicules mais les volumes vont croître significativement cette année. Nous souhaitons enfin développer l’activité après-vente via des enseignes de réparation type Norauto et des acteurs spécialisés, ainsi que les partenariats pour le financement de notre flotte avec d’autres acteurs.



