La compétition s’annonce particulièrement âpre sur le marché de l’automobile d’occasion en France comme en Europe. En effet, le géant Cazoo, qui avait déjà posé des jalons en France via le rachat de la société Drover (offre d’abonnement automobile), vient d’officialiser son arrivée sur le marché hexagonal. Le spécialiste de la vente de voitures d’occasion entre particuliers annonce également son déploiement en Allemagne, pays où il avait pris pied en début d’année avec le rachat de la société Cluno, qui propose également une plate-forme d’abonnement automobile. Créée en 2018 par l’entrepreneur britannique Alex Chesterman, la société Cazoo s’est imposée en très peu de temps comme un des acteurs majeurs de la vente de voitures d’occasion en ligne au Royaume-Uni. Elle revendique plus de 45 000 voitures d’occasion vendues dans le pays depuis son lancement il y a moins de deux ans.



Un premier centre client en 2022

La société britannique, qui s’appuie sur des centres physiques en Angleterre (au nombre de 22 actuellement), entend privilégier un model 100% digital dans les premiers mois d'activité en France. Un premier centre client devrait ouvrir ses portes dans l'Hexagone l'été prochain. L'entité projette de couvrir le territoire avec une trentaine de sites à terme. « Cazoo possède et reconditionne toutes ses voitures selon les normes les plus strictes avant de les proposer à la livraison en quelques jours seulement, informe l’entité, qui annonce la présence de centaines de voitures disponibles sur le site français. Les acheteurs ont 7 jours pour essayer la voiture chez eux et s'assurer qu'ils en sont satisfaits. Si ce n'est pas le cas, Cazoo vient la récupérer gratuitement. Chaque voiture Cazoo en France est accompagnée d'une garantie satisfait ou remboursé de 7 jours et d'une garantie de 12 mois ».

Une équipe de 3 800 personnes

Cotée à la Bourse de New York depuis août 2021, Cazoo a levé plus de 800 millions de dollars pour « renforcer sa marque et son infrastructure et continuer à transformer l'expérience d'achat et de vente de voitures au Royaume-Uni et en Europe continentale ». Depuis son lancement, la plateforme investit énormément, en particulier dans le sponsoring sportif (football, rugby, golf…), pour renforcer sa visibilité et sa notoriété. Cazoo s’appuie sur une équipe internationale composée de plus de 3 800 personnes répartie entre le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. À l’image des rachats réalisés en en France et en Allemagne, l’opérateur vient d’acquérir en Espagne la société Swipcar, spécialisée dans l’abonnement automobile. Le groupe affiche son objectif « d’élargir son catalogue à des milliers de voitures à travers l'Europe au fur et à mesure de son expansion dans les mois à venir, ainsi que d'ajouter de nombreuses fonctionnalités à son offre, telles que la reprise en ligne des VO auprès des particuliers (solution proposée par la plupart des acteurs du marché en France désormais), la possibilité de financer sa voiture ou encore l’abonnement auto mensuel tout inclus ». Sur le marché français, la société n’a pas communiqué ses objectifs pour l’exercice 2022.

Un marché de l'occasion boosté par des groupes puissants

En forte croissance en France, puisqu’il devrait atteindre pour la première fois la barre des 6 millions d'immatriculations, le marché de l’occasion se développe également sous l'impulsion d’acteurs internationaux particulièrement solides. Ainsi, Carnext, qui a bouclé cet été une levée de fonds de 400 millions d'euros auprès d'un consortium d'investisseurs, a été rachetée en octobre par Constellation Automotive Group, afin de créer « la plus grande place de marché numérique verticalement intégrée d'Europe pour les voitures d'occasion ». Propriété de Stellantis, Aramis Group a officialisé en juin son introduction en bourse sur Euronext Paris. Le groupe allemand Auto1 pousse depuis un an sa marque Autohero (partenaire du PSG en France) sur les principaux marchés européens. D’autres acteurs, à l’image du tchèque Driverama, nourrissent également des ambitions en Europe sur le marché de l’occasion.



