Selon le rapport 2021 du Conseil des ventes, publié fin mars, la valeur des produits vendus par le biais des enchères l’an passé (tous secteurs confondus) a dépassé pour la première fois la barre des 4 milliards d’euros (4,047 Mds €), soit un bond de 39,6 % par rapport à 2020 et de 19,9 % par rapport à 2019. Pour le secteur « Véhicules d’occasion et matériels industriels », le montant total adjugé a atteint un niveau record l’an passé : 1,963 milliard d’euros (+ 27,8 % par rapport à 2020 ; + 20,5 % par rapport à 2019). Il s’agit du premier marché en France, devant celui « Art et objets de collection » (1,858 Md€). Dans le détail, le marché des véhicules d’occasion a représenté un montant de 1,838 milliard d’euros (+ 27 %) et celui des véhicules industriels 124 millions d’euros (+ 39,3 %). En termes de volume, les acteurs du secteur ont déclaré avoir enregistré 13 641 ventes, contre 9 089 en 2020 et 12 114 en 2019.



Alcopa s’adjuge la première place du marché

Des ventes électroniques toujours plus importantes

Dans le classement 2021 des 20 premières maisons de vente volontaires (tous secteurs confondus), on retrouve huit opérateurs issus du secteur des « Véhicules d’occasion et matériels industriels ». Située en deuxième position en 2020, la société Alcopa s’est hissée en tête du classement à l’issue de l’exercice 2021, avec un montant d’adjudication de 517 millions d’euros (+ 36 %). Elle devance BCAuto Enchères (492 M€) et VP Auto (315 M€). En y ajoutant la société Enchères VO (ex-Toulouse Enchères),(voir classement ci-dessous).À LIRE. Voitures d'occasion. Les ventes aux enchères ont le vent en poupe

Le rapport du Conseil des ventes fait état d’une forte accélération des ventes électroniques en 2021. Pour les spécialistes de la vente de véhicules d’occasion, les enchères entièrement organisées sur Internet (Online) ont représenté un montant de 944 millions d’euros (+ 21 %) et les enchères en direct* 739 M€ (+ 62 %), soit un total de 1 683 M€ (+ 36 %) et une part de 85 % des ventes totales. La société danoise Autorola, spécialisée dans les enchères en ligne aux professionnels, a enregistré l’une des plus fortes croissances l’an passé (+ 70 %).



En 2021, le secteur « Véhicules d'occasion et matériel industriel » a réalisé 32 % de ses adjudications auprès d’acteurs étrangers (contre 38 % en 2020). On notera que la société VP Auto a démarré l’an passé ses activités en Belgique et au Portugal. Enchères VO a également réalisé ses premières ventes en Belgique en 2021, tandis qu'Alcopa Auction est présent en Espagne depuis deux ans.



Ces régions dominées par les enchères de véhicules d’occasion

Enfin, selon les données du Conseil des ventes, il ressort que le poids des enchères de véhicules d’occasion est particulièrement important dans trois régions hexagonales. En effet,(7 % pour « Art et objets de collection »), 86 % en Occitanie et 69 % dans les Hauts-de-France. Sans surprise, il s’agit des régions où sont implantés les principaux acteurs français. À l’inverse, le marché des enchères d’automobiles reste peu répandu en Bourgogne-Franche-Comté (part de 6 %) et en Centre-Val-de-Loire (8 %).* Dans ce cadre, l’enchérisseur participe à distance et en direct à une vente en cours, qui est retransmise depuis la salle physique.