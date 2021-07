Depuis quatre mois, les records s’enchaînent pour le marché de l’occasion hexagonal et ce troisième trimestre 2020 restera assurément dans les annales. En effet, après le pic de juillet (642 746 immatriculations, record absolu) et une pointe à 491 44 unités en août (meilleure performance pour ce mois), il a profité d’un jour ouvré supplémentaire pour enregistrer un total de 563 590 immatriculations en septembre (+ 21,2 %), dépassant pour la première fois la barre des 500 000 unités sur ce neuvième mois de l’année. Il s’est ainsi immatriculé près de 100 000 voitures d’occasion de plus en septembre qu'au cours du même mois en 2019. Les principales marques du marché ont affiché des hausses à deux chiffres.



A LIRE. Le véhicule d'occasion en terre inconnue

Le segment des VO récents en retrait

Ce dernier mois a cependant confirmé l’essoufflement du segment des voitures âgées de moins de 1 an, confronté notamment à un manque de matériels dans les réseaux de distribution et chez les distributeurs indépendants. Ce dernier segment, qui avait déjà chuté de 7 % en août, a reculé de 1,2 % en septembre, ne pesant que 7,8 % des immatriculations (9,7 % au cumul des neuf mois). La croissance est venue du segment des VO âgés de 1 à 2 ans (+ 20,7 %) et plus encore du « vrai VO », à savoir la tranche des produits âgés de 2 à 5 ans (+ 33,8 %). A noter également la hausse de 20,7 % des voitures âgées de 10 ans et plus, qui ont pesé plus d’une immatriculation sur deux en septembre (51,2 %), ainsi que celle de 22 % des VO de 5-10 ans.



A LIRE. Emil Frey dresse un premier bilan de son centre Autosphere de Nantes

L’exercice 2020 fait mieux que 2012, 2013 et 2014

Au cumul des neuf premiers mois, il s’est immatriculé 4 064 243 voitures d’occasion en France, soit un recul de 5,8 % par rapport à la même période de l’an passé. Pour rappel, le marché de l’occasion accusait une chute de 17,3 % à la fin du premier semestre. Le rattrapage amorcé pendant le troisième trimestre est donc impressionnant et dépasse largement les pronostics les plus optimistes. Ainsi, sur cette période de neuf mois,. Depuis janvier, il s’est immatriculé 3,5 voitures d’occasion pour 1 neuve sur le marché automobile français.