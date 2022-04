Trois ans après l’acquisition de la plate-forme Carizy, spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion entre particuliers, Renault Group franchit une nouvelle étape sur le marché de la vente de VO en ligne. En effet, le constructeur français et sa captive RCI Bank and Services ont pris une participation dans le capital de l’entité allemande Mobility Trader Holding afin de contribuer au développement de la plateforme Heycar en Europe et en vue de son lancement en France. La vitrine propose aux particuliers la vente de voitures d’occasion issues des réseaux de concessions (BtoC). Elle se veut donc complémentaire de Carizy (CtoC). « Renault Group, en étroite collaboration avec ses concessionnaires, contribuera activement au développement de la plate-forme Heycar en Europe en mettant en ligne leur stock de véhicules d'occasion et en apportant à la plate-forme les actifs commerciaux de Carizy, le leader français de l'intermédiation de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers, qui connaît actuellement une croissance rapide en France », informe le groupe dans un communiqué. Cette opération devrait être réalisée au cours du quatrième trimestre 2021.



Renault aux côtés de Volkswagen et Daimler

Créée en 2017 par Volkswagen Financial Services, en coopération avec l’association des concessionnaires allemands (Volkswagen et Audi Partnerverband), Heycar compte également le groupe Daimler parmi ses actionnaires depuis 2018 (il avait pris une participation de 20 %). La plate-forme digitale, qui opère au Royaume-Uni depuis 2019 ainsi qu’en Espagne depuis l’an passé, revendique une offre de plus de 380 000 véhicules d’occasion provenant de quelque 5 000 concessions. « Dans un marché du véhicule d'occasion en forte croissance et marqué par la digitalisation, cette acquisition renforcera la présence de Renault Group dans l'écosystème du véhicule d'occasion à travers une expérience digitale de qualité. RCI Bank and Services proposera des financements et des services adaptés aux spécificités des véhicules d'occasion et aux besoins des clients, pour chaque véhicule mis en ligne par les concessionnaires de Renault Group », expose le constructeur.

« Nous sommes heureux de ce projet avec Heycar, qui est devenu en quelques années un acteur incontournable de la distribution en ligne de véhicules d'occasion, déclare Luca de Meo, CEO Renault Group. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Renault Group d'accroître la création de valeur à chaque étape du cycle de vie des véhicules. Dans la lignée de Re-Factory – le projet de reconversion de l'usine de Flins en un site dédié à l'économie circulaire de la mobilité – nous entendons, à travers ce partenariat, renforcer la compétitivité de notre réseau de vente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule d'occasion : de l'approvisionnement à l’après-vente en passant par le reconditionnement, la commercialisation et la vente de financements et de services ».



Une réponse à Stellantis et à Aramis Auto

Renault renforce donc sa position sur un marché de l’occasion en forte croissance en Europe, sur lequel le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, DS, Opel, FCA) semble avoir un coup d'avance avec Aramis Group. Ce dernier a officialisé le 17 juin 2021 son introduction en bourse sur Euronext Paris. Les constructeurs automobiles doivent également faire face à l’émergence de nouveaux acteurs à dimension européenne, tels que Auto1, Cazoo, Carnext, voire Driverama.



