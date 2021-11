La société lyonnaise Trustoo, qui intervient auprès des particuliers comme des professionnels dans l’inspection des voitures d’occasion, a annoncé le 12 avril 2021 avoir concrétisé une levée de fonds de 900 000 euros. Celle-ci a été réalisée auprès de business angels et d’investisseurs privés, parmi lesquels on trouve Christophe Sapet, fondateur de Navya, et le fonds d’investissement HCPV Ventures, composé notamment de Liyes Haddad Head of Industry chez Navya. La startup se fixe pour objectif d'accélérer son développement en France et en Europe et devenir « La référence de l’inspection sur le marché du véhicule d’occasion ».



Des équipes en Allemagne, en Espagne et en Italie en 2021

« Ces 900 000 euros vont nous permettre d’investir dans la technologie avec, d’une part, la digitalisation de notre rapport d’inspection qui nous permettra d’identifier les usures anormales fréquentes, les défauts récurrents,… et d’autre part, le recours à l’intelligence artificielle pour accompagner nos spécialistes dans leurs missions, et aller encore plus loin dans la sécurisation des particuliers, complète Maxence Ghintran, co-fondateur de Trustoo. Si notre plan de développement se poursuit comme prévu, nous comptons réaliser une série A d’ici 18 mois, pour ouvrir les premiers marchés européens limitrophes à la France avec des équipes nationales en Allemagne, Espagne et Italie ».



La société entend également dès les prochains mois renforcer sa position en France et en Belgique en signant des partenariats avec des plateformes de petites annonces de voitures d’occasion, comme leparking.fr. Elle prévoit également le lancement d’une offre de services pour les professionnels, « afin que les entreprises puissent mandater un spécialiste Trustoo pour inspecter les véhicules qu’ils souhaitent rentrer dans leurs parcs automobiles et ainsi s’assurer d’avoir uniquement des véhicules sains ». À ce stade, les clients particuliers représentent 90 % de l'activité de la société lyonnaise.

750 spécialistes automobiles Trustoo

La start-up s’appuie à ce jour sur un réseau de plus de 750 spécialistes automobiles indépendants (dits "spécialistes Trustoo") et intervient “sous 24h” partout en France mais également en Belgique, en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg pour réaliser une inspection sur tous les types de véhicules (automobiles, deux roues, camping-car…). Trustoo avance une croissance de 15 % chaque mois sur les six derniers mois de 2020, un total de 2 200 inspections réalisées depuis sa création et un portefeuille de plus de 1 500 clients.