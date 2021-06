Les cabinets Jato, Inovev ainsi que l'ONG européenne Transport & Environment ont publié dernièrement des études et analyses relatives au marché des voitures électrifiées en Europe (100 % électriques et hybrides rechargeables). Si les volumes diffèrent d’un organisme à un autre, selon le périmètre analysé en Europe, tous dressent le même constat : les ventes de ces voitures ont été multipliées par deux entre 2019 et 2020. Les constructeurs ont lancé tout au long de l’année passée un nombre conséquent de modèles dotés de motorisations électrifiées, dont certains totalement nouveaux (à l’image de la Volkswagen ID.3), afin d'abaisser leur taux moyen de CO 2 et de respecter les objectifs de la réglementation CAFE. Les aides mises en place par certains gouvernements pour favoriser ces ventes et la prise de conscience d'automobilistes ont contribué à la forte croissance des ventes.



Les voitures électrifiées ont pesé 11,5 % des immatriculations en Europe

Le cabinet Inovev rapporte que l’Europe élargie (Union Européenne + Royaume Uni + Norvège + Suisse + Islande) a immatriculé 1 364 813 voitures 100 % électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) en 2020 (contre

559 871 en 2019), soit un bond de 144 %, dont

745 684 BEV (+ 107 %) et 619 129 PHEV

(+ 210 %). Ces véhicules ont représenté 11,5 % du marché européen des voitures particulières en 2020, contre 3,5 % en 2019. Inovev relève cependant que la demande se concentre sur quelques pays. Sur les 29 pays européens répertoriés, près de 80 % des ventes de voitures électrifiées sont concentrés sur six marchés : Allemagne, France, Angleterre, Norvège, Pays-Bas et Italie.

« Etant donné le prix généralement élevé de ces véhicules, il est logique que les pays demandeurs soient les pays européens les plus riches, mais qu’en sera-t-il lorsque la vente des véhicules 100 % thermiques seront bannis ? On pourrait alors assister à une baisse drastique des ventes d’automobiles neuves dans certains marchés, car les acheteurs (du moins les particuliers hors professionnels) ne pourront pas nécessairement acquérir une voiture électrique. Ceux-ci pourraient se reporter sur les véhicules d’occasion (thermiques ou électriques) ou conserver plus longtemps leurs anciens véhicules », analyse Inovev.

Un tiers des voitures vendues en Suède sont électrifiées

Transport & Environment rapporte par ailleurs que les véhicules électrifiés pèsent désormais plus de 10 % des immatriculations de voitures neuves dans neuf pays de l'Union Européenne : Suède (32 %), Pays-Bas (25 %), Finlande (18 %), Danemark (16,4 %), Portugal (13,6 %), Allemagne (13,6 %), Luxembourg (11,3 %), France (11,2 %) et Belgique (10,8 %), ainsi que Norvège et Royaume-Uni. Deux des principaux pays contributeurs en Europe affichent des tendances opposées : 70 % des véhicules électriques vendus en Suède sont des hybrides rechargeables tandis que 82 % des modèles commercialisés aux Pays-Bas sont 100% électriques.

Selon les données du cabinet Jato, la croissance des véhicules électrifiés en Europe (23 pays étudiés) a été en partie impulsée par le groupe Volkswagen, le premier constructeur automobile européen. Si Tesla a connu une croissance significative en 2019, grâce à la Tesla Model 3, Volkswagen a véritablement consolidé sa position dans la course à l'électrification l'année dernière. Quelques mois seulement après son lancement, l’ID.3 se positionnait déjà comme la deuxième voiture la plus immatriculée sur le marché européen en décembre 2020 (toutes énergies confondues), derrière la Golf, et devant la Tesla Model 3. Ainsi, deux des trois voitures les plus vendues en Europe sur le dernier mois de l’an passé étaient animées d’un moteur électrique.



La percée spectaculaire de la Volkswagen ID.3

Dans le classement des modèles 100 % électriques les plus vendus, sur l’ensemble de l’exercice 2020, la Tesla Model 3 a perdu sa couronne (85 700 unités), devancée par la Renault Zoe (99 300 unités). La Volkswagen ID.3 complète le podium (56 118).

PHEV : Classe A et Passat, leaders selon les classements

Longtemps leader sur le marché des voitures hybrides rechargeables, le Mitsubishi Outlander, qui tire sa révérence cette année en Europe, a été devancé par la Mercedes Classe A. Le Volvo XC 40 s’empare de la troisième place. Jato rapporte que Mercedes-Benz a représenté une part de 18 % du marché européen des PHEV en 2020. Cependant, dans l’étude réalisée de Transport & Environment, le classement se révèle différent. La première place sur le marché des PHEV est occupée par la Volkswagen Passat, suivie par le Volvo XC 40 et la Mercedes Classe A.