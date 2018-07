« En développant des super-sportives purement électriques à deux places, telles que le « Concept One » ou le « C Two », ainsi que des composants de base de véhicules, Rimac a démontré de façon impressionnante ses références dans le domaine de l'électromobilité », déclare Lutz Meschke, vice-président du directoire et membre du directoire en charge des finances et des technologies de l'information chez Porsche.Dans le cadre de sa stratégie d’électrification, le constructeur a conclu un partenariat avec la société croate, spécialisée dans les technologies et les voitures de sport électriques,Porsche a donc mis la main sur ce fabricant de composants pour VE mais aussi de supercars électriques suite à sa présentation de la dernière version de son hypercar électrique, la « C Two » au salon de Genève en mars 2018. Une biplace qui atteint 412 km/h et qui dispose. Selon Porsche, le bolide se recharge à 80% en 30 minutes grâce à une charge rapide de 250 kW.« Ce partenariat est aujourd'hui une étape importante pour Rimac qui est en passe de devenir un acteur et un fournisseur de choix pour l'industrie liée à l'électrification, la connectivité et au domaine passionnant des systèmes avancés d'assistance au conducteur », souligne Mate Rimac, PDG de Rimac. L’entreprise, dont le siège est à Zagreb, compte environ 400 personnes.