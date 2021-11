[Mis à jour le 07/10/2021] Comme en 2020 et en avril 2021, L’argus a relevé en date du 7 octobre 2021 les compteurs des stocks de voitures neuves et d’occasion affichés sur les pages des sites web des constructeurs automobiles. Sans grande surprise, les volumes VN disponibles ont fortement baissé par rapport à notre dernier pointage, datant précisément du 7 avril 2021. Les problèmes de pénurie de semi-conducteurs se sont accentués au cours des derniers mois, entraînant une baisse des cadences au sein des usines, parfois des fermetures, et donc une forte réduction des stocks de voitures dans les réseaux de distribution. Ainsi, ce sont, contre près de 90 000 unités en avril dernier (avec 16 marques). On peut remarquer que les marques premium DS, Mercedes-Benz , Lexus et Volvo ne proposent pas de vitrines digitales listant les voitures neuves disponibles à l’achat chez les concessionnaires. Il en va de même pour celles du groupe FCA.

Un stock qui fond chez Renault

Au total, 14 marques affichent des volumes en retrait par rapport au dernier relevé réalisé. La chute est particulièrement importante sur le site renault.fr, qui propose 8 921 offres contre 27 559 six mois plus tôt. À l’inverse, la vitrine peugeotwebstore.com annonce 9 979 voitures neuves en stock, un volume supérieur aux chiffres affichés en avril et en décembre 2020. Christophe Prevost, directeur du commerce de Peugeot France, annonçait pourtant en juillet un niveau de stock au plus bas historiquement au sein du réseau de distribution. À la lecture des chiffres, la situation actuelle est comparable à celle vécue en septembre 2020, quand les usines tournaient encore au ralenti.



Stocks voitures neuves en ligne (sites constructeurs) Nombre d'unités le 28 sept. 2020 11 décembre 2020 7 avril 2021 7 octobre 2021 Alfa Romeo nc nc nc nc Audi 2 627 6 280 6 584 3 897 BMW - nc nc 1 199 Citroën 8 714 9 504 9 403 3 302 Dacia 1 954 6 406 3 557 1 800 DS nc nc nc nc Fiat nc nc nc nc Ford 4 605 (au 22/09) 6 434 6 539 3 230 Honda - - - - Hyundai 1 687 nc nc nc Jaguar 208 185 207 106 Jeep nc nc nc nc Kia - - - - Land Rover 445 708 536 161 Lexus - - - - Mazda 199 326 236 126 Mercedes-Benz - - - - Mitsubishi 1 090 1 529 1 019 1 228 Nissan - 3 396 2 953 1 145 Opel 4 486 5 507 2 908 2 033 Peugeot 4 367 5 955 9 285 9 979 Renault 9 660 23 735 27 559 8 921 Seat 1 412 1 503 1 232 1 083 Skoda - 4 544 2 489 1 486 Smart - - - Toyota 4 108 4 089 5 402 3 671 Volkswagen 5 011 14 288 9 935 7 511 Volvo - - - Total 45 968 94 389 89 844 47 684

Spoticar, le point d'entrée des marques de Stellantis

Stocks voitures d'occasion en ligne (sites constructeurs) Nombre d'unités le 28 sept. 2020 11 décembre 2020 7 avril 2021 7 octobre 2021 Alfa Romeo nc nc nc 81 Audi 4 868 6 652 6 385 5 385 BMW 7 968 9 828 8 401 9 371 Citroën 12 943 20 674 13 541 11 606 Dacia 1 357 2 174 1 680 1 247 DS 1 054 1 552 1 626 2 186 Fiat nc nc nc 480 Ford nc 3 947 3 598 2 544 Honda 246 277 509 165 Hyundai nc nc nc nc Jaguar 334 301 319 276 Jeep nc nc nc 61 Kia - nc 1103 810 Land Rover 556 569 529 417 Lexus 470 757 749 413 Mazda 2 280 3 059 2 246 1 583 Mercedes-Benz 5 016 8 387 4 851 3 378 Mitsubishi - - - - Nissan 217 320 349 2 508* Opel 1 874 3 328 3 758 3 111 Peugeot 17 560 26 210 23 528 18 003 Renault 26 886 37 126 37 165 23 707 Seat 1 108 1 805 2 379 1 764 Skoda 1 223 2 063 2 108 1 512 Smart 149 255 257 144 Toyota 4 236 7 033 8 512 5 314 Volkswagen 5 798 9 980 10 629 7 017 Volvo 1 319 1 742 1 257 870 Total 97 462 148 039 135 479 103 953 *Le relevé a été réalisé à partir de pages différentes, ce qui explique cet écart important

La tendance à la baisse est également perceptible concernant l’offre de voitures d’occasion proposées sur les sites des constructeurs. La chute se révèle en revanche moins brutale. Ainsi,, contre 135 479 en avril (23) ou encore 148 039 en décembre (22). Vingt marques affichent un nombre d’occasions en stock inférieur au précédent pointage. Il est à noter enfin que les offres de voitures d’occasion des marques du groupe FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo) sont désormais intégrées au sein de la plate-forme Spoticar du groupe Stellantis (ce n’était pas le cas en avril dernier). Au total, celle-ci annonce un stock de 39 826 voitures d'occasion.À LIRE. Spoticar (Stellantis) lance la livraison de VO à domicile