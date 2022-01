Les constructeurs et les concessionnaires le reconnaissent depuis plusieurs semaines et les compteurs sur les sites Internet le confirment : les stocks de voitures neuves et d’occasion sont tombés bien bas dans les réseaux de distribution automobile. Les raisons ? Des usines qui ont tourné au ralenti pendant la période estivale et qui commencent seulement à se rapprocher des rythmes d’avant-crise, un premier gros déstockage réalisé après le confinement et des concessionnaires dont la situation financière reste fragile. Les compteurs apparaissant sur les moteurs de recherche des sites d’annonces des marques automobiles, même s’ils ne traduisent pas en temps réel les volumes disponibles à la vente, donnent un bon aperçu de la situation actuelle. Ainsi, entre le relevé réalisé le 10 mai et le dernier, daté du 28 septembre, les stocks de voitures ont fondu dans la plupart des réseaux de distribution, parfois dans des proportions étonnantes. Les volumes étaient certainement très élevés après le confinement, les voilà désormais à un niveau bas.

Moins de voitures neuves dans les réseaux

Sur le site Peugeot Webstore, qui propose des VN, ce sont actuellement « 4 367 véhicules neufs disponibles à l'achat rapidement et à prix attractif ». En mai, ce même site en exposait 17 000. La baisse est tout aussi impressionnante sur le site Renault Shop, qui propose actuellement moins de 10 000 véhicules neufs et de démonstration, contre plus de 28 000 en mai. Quelques marques font toutefois exception. Toyota, Mazda, Land Rover et Jaguar, annoncent ainsi aujourd’hui en ligne plus de voitures qu’il y a cinq mois.



Au regard du contexte actuel, les constructeurs continuent logiquement de jouer la carte de la prudence et informent que le niveau des stocks restera encore bas pendant plusieurs mois. « Réduire la pression sur les stocks pour le réseau constitue une tendance lourde, qui va durer dans le temps, affirme ainsi Philippe Vautier, directeur des marques Fiat et Abarth, dans un entretien accordé à "L'argus". On ne poussera plus les volumes dans le réseau comme nous avons pu le faire par le passé. Il s’agissait d’une demande exprimée par les distributeurs depuis longtemps, que nous avons prise en compte et que nous mettons en œuvre. »

Tension sur les stocks de voitures d'occasion

Au niveau des stocks de voitures d’occasion, la tendance est identique. Sur les 21 marques automobiles recensées qui possèdent un site de petites annonces en ligne, seul celui de DS affiche un volume de voitures disponibles en augmentation par rapport au relevé du mois de mai dernier. Le rebond des ventes ces derniers mois a asséché les stocks, en particulier ceux de VO récents (moins de 5 ans), tandis que la source des loueurs de courte durée, en proie à des difficultés, s’est fortement tarie.