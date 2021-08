Le "silence" du gouvernement italien

Qu'ils soient à moitié ou totalement électriques, les moteurs alternatifs ont connu un véritable succès en juin en France . Ils ont représenté 17,6 % des ventes de véhicules particuliers, du jamais-vu dans le pays.Une part de marché pourtant inférieure à ce qui a été vu de l'autre côté des Pyrénées, toujours au mois de juin. Ce sont en effet 18,3 % de moteurs alternatifs qui ont été distribués en Espagne, même s'il convient de préciser que ce chiffre englobe aussi les moteurs fonctionnant au GPL ou au GNV., tandis que, sur le premier semestre de 2020, ce sont 17,9 % des acheteurs de véhicules neufs (soit 60 787 personnes) qui ont choisi une auto "verte", contre 10,5 % au premier semestre de 2019.La Renault Zoé, premier véhicule électrique en Espagne, comme en France, a vu ses ventes augmenter de 77,5 % depuis le début de l'année. Il s'agit de l'une des rares données positives au sein d'un marché qui a reculé deA lire : les aides pour relancer les ventes de voitures en Europe Les Italiens aussi se sont mis à apprécier les voitures électriques et hybrides : "Le mois de juin confirme la forte croissance des voitures hybrides (+ 84,4 % et 17 684 unités) qui, avec quasiment 8 points de croissance, représentent 13,3 % du marché", signale l'Unrae, l'association qui regroupe les distributeurs italiens.: "Sur le semestre, seules ces motorisations présentent une évolution positive", poursuit l'Unrae.Une association qui se désole d'ailleurs de la tendance actuelle (le marché VN a reculé de 23 % sur le mois écoulé et de 46 % sur le semestre) : "Les gouvernements allemand, espagnol et français ont déjà mis en place leur plan de soutien, tandis que perdure le silence du gouvernement italien. L'Unrae demande une intervention immédiate pour le secteur de l'auto, en raison d'une crise de la demande et des liquidités.", avec un marché redevenu en juin grâce aux primes étatiques !