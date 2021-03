Après une année 2018 contrastée, le géant mondial de l'automobile Volkswagen semble retrouver de l'allant . Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 4,9% (125,2 milliards d'euros),(contre 6,8% en 2018) tandis que le bénéfice avant impôts s'est élevé à 9,6 milliards d'euros, soit une hausse de 6,5%.Des résultats favorablement orientés, alors même que le groupe Volkswagen a vendu moins de véhicules au cours des 6 derniers mois : 5,4 millions d'unités distribuées dans le monde, soit -2,8%.Marque par marque, les résultats ont une nouvelle fois été disparates., avec une baisse de 7,6% de son chiffre d'affaires et de 17,8% de son bénéfice d'exploitation, qui s'est fixé à 2,3 milliards d'euros. Audi est la seule marque du groupe a avoir vu son chiffre d'affaires décliner.Car pour les autres en revanche, le semestre achevé s'est révélé plutôt rentable : +3,4% de chiffre d'affaires pour la marque Volkswagen (et un bénéfice d'exploitation de 2,3 milliards d'euros), +10,8% de chiffre d'affaires pour Skoda, +8,3% pour Seat , +8,9% pour Porsche et +10,3% pour Bentley.A noter d'ailleurs que Bentley est parvenue à gagner de l'argent au premier semestre, avec un bénéfice d'exploitation de 57 millions d'euros contre un résultat négatif de 80 millions à pareille époque l'an dernier.Du fait de ces chiffres globalement positifs, le groupe Volkswagen a fait savoir qu'il continuait "à prévoir une légère augmentation de ses livraisons en 2019 par rapport à l'année précédente sur un marché toujours exigeant". Le chiffre d'affaires devrait théoriquement être en hausse de 5%, toujours selon le groupe allemand.