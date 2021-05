Alors que le constructeur allemand fabrique déjà l’ID.4 à Anting et Foshan, Volkswagen souhaite étendre sa capacité de production de véhicules électriques en Chine. Pour cela, il lance la construction d’une troisième usine d’une surface de 500 000 m², située dans la province de l’Anhui. Ce nouveau site industriel, qui devrait être opérationnel à partir du second semestre 2023 à l’aide d’environ 500 salariés,Alors que Volkswagen investit massivement dans l’électrique pour transformer sa gamme, Stephan Wöllenstein, patron de VW Chine, a déclaré que ce nouveau site « sera un centre d’innovation pour la mobilité électrique et un pilier de la stratégie de décarbonationdu groupe ». Si nous ne savons pas quels modèles seront assemblés dans cette troisième usine, le constructeur a indiqué qu’ils s’adresseraient à des acheteurs plus jeunes. À l’horizon 2025, le groupe Volkswagen en Chine prévoit de livrer 1,5 million de véhicules carburant aux nouvelles énergies.