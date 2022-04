Lors d’une conférence de presse, Ralf Brandstätter, patron de la marque Volkswagen, a donné le ton : « Nous accélérons et allons vers de gros volumes ». Et selon lui, le constructeur allemand est « en bonne voie pour devenir leader du marché électrique ». Se donnant les moyens de ses ambitions avec un effort d’investissement supérieur à 30 milliards d’euros dans ce domaine, VW souhaite désormais lancer au minimum un nouveau modèle électrique à batterie chaque année.

Ainsi, la marque affiche désormais des objectifs deux fois plus ambitieux qu’auparavant et vise à atteindre 70 % de modèles électriques dans ses ventes européennes d’ici 2030, afin de s’adapter à la législation de plus en plus stricte et – par la même occasion – faire oublier le scandale des moteurs diesel truqués. À cette même échéance, VW souhaite également atteindre 50 % d’électrique dans ses ventes aux États-Unis et en Chine, où les restrictions se durcissent également.



Un modèle à moins de 20 000 euros en 2025

Après avoir lancé l’ID.3 en 2020, Volkswagen s’attaque au segment des SUV électriques dès 2021 avec le lancement de l’ID.4, tandis qu’une gamme complète est en cours de gestation dans les bureaux d’études. Pour accélérer la démocratisation de la technologie électrique à batterie, VW précise également que le développement d’un modèle d’entrée de gamme à moins de 20 000 euros a été accéléré pour envisager une commercialisation en 2025, soit deux ans plus tôt que prévu.

Même si le constructeur ne souhaite pas pour l’instant arrêter le développement de modèles à moteur thermique, notamment pour aider à financer les investissements massifs dans la R&D électrique, Ralf Brandstätter vise une marge d’exploitation de 6 % dès 2023 sur les véhicules électriques. En diminuant les coûts fixes, en augmentant la productivité ou en optimisant le coût des matériaux, les modèles électriques à batterie doivent ainsi être profitables dès le début pour assurer la pérennité du constructeur malgré ces profondes mutations.