Le groupe Europcar Mobility a été l'une des principales victimes de la chute du tourisme en France, en ces temps de crise inédite. Et si un retour à Wolfsburg, en Allemagne, au siège du groupe Volkswagen pouvait lui souffler un vent nouveau ? Plusieurs sources ont indiqué à l'AFP que le géant de l'automobile allemand portait un fort intérêt au loueur français et envisageait une acquisition. Entre Volkswagen et Eurazeo, l'actionnaire principal d'Europcar, "il y a des discussions sur un deal", a déclaré une source, tout en précisant qu'il n'y avait "pas d'offre pour l'instant". Les deux entreprises n'ont pas encore fait de commentaires.

Volkswagen a cédé Europcar à Eurazeo en 2006

Eurazeo avait annoncé le 14 novembre 2019 étudier la cession de tout ou partie de ses 29,9% de part dans ce groupe, acquis en 2006 justement auprès de Volkswagen, pour un montant, à l'époque, d'environ 3,32 milliards d'euros, dont 2,06 milliards de reprise de dette. La capitalisation boursière d'Europcar évolue actuellement autour de 420 millions d'euros.



"Il y avait un projet de vente par Eurazeo de sa participation qui avait été mis en sommeil durant la crise qu'on vient de traverser et qui a été réveillé", a confié une source, sous couvert d'anonymat. Elle a souligné qu'il fallait rester "prudent" sur l'issue des discussions avec le constructeur allemand. Outre Eurazeo, le fonds d'investissement Ciam détient 12 % du capital d'Europcar, devant Bank of America (6,6 %).



En manque de liquidités, Europcar avait annoncé début mai "un plan d'économie drastique", chiffré à 850 millions d'euros, après avoir finalisé son sauvetage par des banques via un plan de financement de plus de 300 millions d'euros, dont un prêt de 220 millions garanti à 90 % par l'Etat français. Ce dispositif faisait suite à la publication de résultats financiers catastrophiques : une perte nette de 105 millions d'euros au premier trimestre 2020, à – 55 % sur un an, et une perte du bénéfice opérationnel de 89 millions d'euros. Autant de raisons qui pourraient peser en faveur de Volkswagen à l'issue de ces fameuses négociations.



Le titre d'Europcar flambe en Bourse

L'information sur des discussions avec Volkswagen a provoqué une forte hausse de l'action Europcar à la Bourse de Paris (+ 6,5 % à 2,54 euros vers 12 h 30, dans un marché en baisse de 1,7 %). Le titre s'était même envolé de près de 15 % à 9 h 05.

"Même si la valorisation d'Europcar est faible actuellement, une telle acquisition constituerait un revirement pour Volkswagen, qui avait jugé cette activité non stratégique il y a quatorze ans et qui pourrait avoir d'autres chantiers prioritaires actuellement", a commenté une analyste.