Quand Volkswagen Group France prend part au déploiement de bornes sur les parkings de restaurants et d'hôtels. Avec son partenaire Allego, qui propose des solutions de recharge intelligentes en Europe, le constructeur automobile a signé un accord de partenariat stratégique à long terme avec le groupe Bertrand, propriétaire entre autres des enseignes Hippopotamus, Léon, Volfoni et Au Bureau, pour installer des stations de recharge ultrarapides pour véhicules électriques sur 15 sites à travers la France à compter de la fin de 2022.

Volkswagen s'engage dans le déploiement de bornes de recharge

« Les premiers sites seront mis en service d’ici à la fin de l’année. En moyenne, deux à quatre emplacements de recharge HPC sont prévus sur chaque site. En conformité avec la réglementation en vigueur en France, chaque site sera également équipé d’un point de recharge en courant alternatif (AC) pour ceux qui souhaitent prendre un peu plus de temps pour apprécier leur repas », souligne-t-on dans un communiqué. Et d’ajouter : « Les bornes de recharge seront identifiées visuellement par les logotypes du réseau Allego (identité visuelle du groupe Allego). À plus longue échéance, en fonction de l’accroissement de la fréquentation des stations, il est prévu éventuellement d’étendre le réseau à des sites supplémentaires. » Notons que le groupe Bertrand détient près de 1 000 établissements sur le territoire français et opère dans six secteurs d’activité : restauration à table, restauration rapide, hôtellerie, immobilier… « Son activité ayant un impact direct sur l’environnement et la société, l’entreprise entend assumer pleinement ses responsabilités en œuvrant à la transition écologique, notamment en matière de mobilité de sa clientèle », est-il écrit.



Du côté de l’opérateur Allego, celui-ci gère un réseau de 175 chargeurs et déploie actuellement un réseau de 2 000 points de recharge sur 200 sites de l’enseigne Carrefour (grande distribution) à travers l’ensemble du territoire. Volkswagen Group France aussi s’est engagé dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat et a notamment annoncé son intention d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Le constructeur veut donc « prendre une part active au programme du Gouvernement français visant à soutenir le déploiement de stations de recharge haute puissance pour véhicules électriques sur le territoire. Fort de son partenariat avec Allego, VGF s’attache à créer les conditions requises pour convaincre les principaux acteurs du secteur à bâtir un réseau de recharge, avec notamment le déploiement de stations haute puissance (HPC) ».