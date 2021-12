JPMorgan devient actionnaire majoritaire des services de paiement du groupe Volkswagen. Dans une annonce officielle, il a en effet été confirmé la finalisation d’une opération stratégique entre Volkswagen Financial Services et la banque américaine JPMorgan, laquelle prévoit d’acquérir une participation majoritaire de près de 75 % de la plate-forme de paiement en ligne Volkswagen Payments. Cette application appartient au constructeur automobile via sa filiale financière. Elle propose, dans 32 pays, des services financiers pour l'achat ou le leasing de voitures, mais aussi pour le paiement de carburant, de recharges d'électricité, de parking ou de services basés sur des abonnements comme l'assurance ou les contenus de divertissement dans les voitures. Si aucun terme financier n’a été dévoilé, la transaction devrait se finaliser au premier semestre 2022. Après quoi, les deux sociétés élaboreront leur modèle d’exploitation conjoint, l'idée étant de développer le paiement embarqué dans les futurs véhicules connectés du groupe.

JPMorgan s'attaque au secteur de l'automobile

Pour JPMorgan, cette montée au capital permet d'étoffer ses capacités de paiement en ligne et de faire son entrée sur le marché de l'automobile. Mais la plate-forme Volkswagen Payments, fondée en 2017, pourrait étendre son offre à d'autres entreprises et d’autres secteurs. Cette plate-forme s’est révélée un choix tout naturel pour les services aux entreprises et institutions (Wholesale Payments) de JPMorgan (gestion de trésorerie, crédit documentaire, cartes de paiement, etc.) et offre une expérience de paiement intégrée aux utilisateurs finaux, à travers toute l’économie. Volkswagen Payments restera basée au Luxembourg, qui figure parmi les implantations clés de JPMorgan en Europe.



Selon cette dernière, « cette opération s’inscrit dans l’air du temps : la clientèle attend aujourd’hui une expérience de paiement digitale et transparente, indépendante du secteur concerné. Le secteur automobile accorde une attention croissante à ces attentes, qui promettent des opportunités considérables de croissance à l’échelle mondiale, le seul paiement embarqué devant représenter 4 milliards de dollars en 2021 d’après les prévisions. Les véhicules connectés, les paiements digitaux et les services de paiement personnalisés vont tous devenir des éléments fondamentaux des modèles d’activité du futur ». La société a pour priorité de digitaliser l’écosystème automobile et d’améliorer l’expérience de paiement tant pour les clients que pour les concessionnaires et les fournisseurs.



Christian Dahlheim, directeur commercial du groupe Volkswagen, souligne de son côté : « Les nombreuses années d’expérience dans le secteur bancaire et de présence sur les marchés mondiaux de JPMorgan en font le partenaire idéal pour Volkswagen Payments S.A. Il lui permettra de répondre aux exigences des marques du groupe Volkswagen partout dans le monde, en créant des solutions de paiement sur mesure pour le secteur automobile. »