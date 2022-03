Pour faire oublier le scandale du dieselgate, Volkswagen fait table rase du passé et mise gros sur l’électrique. Dans le cadre de son plan « Way to Zero », qui vise zéro émission de CO 2 à l’horizon 2050, le constructeur automobile allemand va investir 33 milliards d’euros d’ici 2025 dans le développement d’une gamme de modèles électriques. Malgré un retard de plusieurs mois, dû à des problèmes de logiciel, l’ID.3, premier modèle 100 % électrique de la marque, a été lancée en concession le 11 septembre 2020. Produite à 56 500 exemplaires dans l’usine allemande de Zwickau l’an dernier, la Volkswagen ID.3 a réalisé des débuts commerciaux prometteurs, avec 4 187 immatriculations enregistrées en France en un peu plus de trois mois, dont 2 550 sur le seul mois de décembre.

Avec un seul trimestre de commercialisation, elle se hisse déjà en 6e position des voitures électriques les plus vendues en France en 2020. « C’est conforme et même un peu supérieur à nos attentes », se félicite Rodolphe Chevalier, chef de service produits et électro-mobilité chez Volkswagen France. Pour Clément Holonne, responsable marketing et communication du groupe Scala, concessionnaire VW dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Ariège, l’ID.3 « a suscité une vraie curiosité auprès des clients comme des équipes ».



A LIRE. Les voitures électriques les plus vendues en France en 2020

« L’essai est primordial »

Il convient toutefois de relativiser ce bon démarrage, puisque presque la moitié des immatriculations est due au réseau des 300 concessionnaires Volkswagen, soit 1 972 unités identifiées dans le canal « véhicules de démonstration + garages », dont 1 205 sur le seul mois de décembre. En effet, un distributeur nous a confié que le constructeur a incité, fin décembre, ses concessionnaires à mettre en circulation plusieurs ID.3 afin de respecter les quotas imposés par la norme européenne antipollution CAFE.

Toutefois, la surreprésentation de ce canal s’explique aussi par le fait qu’qui achètent souvent leur première voiture électrique avec l’ID.3. « Les clients veulent absolument l’essayer », confirme Rodolphe Chevalier, avant d’ajouter : « Quand on passe d’une Golf à une Golf , la décision est plus rapide et l’essai n’est pas prioritaire ». Yves Jeannin, président du groupe Jeannin Automobiles, qui regroupe 5 concessions VW dans l’Aube et l’Yonne, est catégorique sur ce point : « L’essai est primordial. Si on ne fait pas essayer la voiture aux gens, c’est compliqué de les convaincre car l’électrique est une découverte pour eux ».



A LIRE. Volkswagen ID.3. Élue Voiture électrique aux Trophées de L'argus 2021





Sous la barre des 45 000 €

Alors que 80 % des acheteurs des premiers modèles 1st provenaient d’autres marques, selon Rodolphe Chevalier, ce dernier nous indique que le panier moyen dépensé par les clients de l’ID.3 s’élève à 43 500 €, ce qui leur permet de rester sous la barre fatidique des 45 000 € et donc d’être éligibles au bonus à l’achat de 7 000 €. Pour ne pas dépasser cette somme, les clients optent donc pour les finitions d’entrée et de milieu de gamme, soit 23 % de 1st Plus, 20 % de Family et 17 % de Life. Pour la même raison, ils ne s’offrent pas beaucoup d’options.

Le câble domestique fait donc partie des 3 options les plus vendues, Volkswagen ayant fait le choix de ne pas l’inclure dans l’équipement de série. « En parallèle, on pousse à l’installation de Wallbox, qui est plus adaptée à l’usage d’une voiture électrique à domicile », argumente Rodolphe Chevalier. Les clients choisissent également les tapis de sol optionnels, tandis que 10 % d’entre eux se laissent séduire par la pompe à chaleur, qui permet de disposer d’un système de chauffage moins énergivore en hiver. Par ailleurs, la répartition des ventes et des usages de l’ID.3 ne semble pas être la même en fonction des régions et des groupes de distribution. En Bourgogne et en Champagne, Yves Jeannin note que ses clients sont à 80 % des particuliers qui s’offrent une deuxième voiture pour leurs petits trajets quotidiens et qu’ils optent à 80 % pour la location. Dans le sud-ouest, le groupe familial Scala appartenant à Franck Stival constate plutôt une répartition à 50/50 entre les pros et les particuliers, dont « seulement » 60 % des ventes réalisées en location. Au niveau national, Rodolphe Chevalier note de son côté 55 à 60 % de financement via des offres de location.



A LIRE. Prix VW ID3 (2021). Gamme élargie et petite batterie dès 33 890 €

Une minorité se plaint d’erreurs logiciel

Quant aux problèmes de logiciel rencontrés par Volkswagen lors de la mise au point de l’ID.3, cela ne semble pas inquiéter les clients outre mesure. Rodolphe Chevalier affirme que seule une minorité se plaint d’erreurs logiciel. « Nous leur apportons des correctifs et nous résolvons 100 % des problèmes rencontrés », rassure-t-il, tandis qu’à partir de février-mars sera réalisée une « mise à jour de l’ensemble des véhicules qui ont été vendus ». De même, un client qui commande une ID.3 aujourd’hui sera livré d’ici 3 mois environ, avec le logiciel mis à jour.

« Nous avons beaucoup de retours positifs »

Toutefois, le constructeur a seulement désactivé l’App-Connect, qui permet l’accès à Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que l’affichage tête haute à réalité augmentée sur les modèles équipés de cette option. La gêne pour les conducteurs est donc minime, mais la mise à jour nécessite l’immobilisation de la voiture pendant 7 heures, Volkswagen prêtant un véhicule le temps de l’opération. Cela ne devrait donc pas empêcher la marque de réaliser, en attendant l’arrivée d’autres modèles électriques, à commencer par l’ID.4

Quel bilan tirez-vous des premiers mois de commercialisation de la VW ID.3 ?

Nous sommes ravis des volumes réalisés par l’ID.3 et nous avons beaucoup de retours positifs. Nous proposons de plus en plus de voitures à l’essai, c’est pour nous un point important car de nombreux clients en conquête viennent essayer l’ID.3. Les clients de la version 1st étaient 80% à venir d’autres marques. Nous avons aussi des clients VW qui se laissent tenter par l’électrique. 55 à 60% l’achètent en leasing, ce qui était notre souhait. Nous avons poussé ce mode de financement avec de très bonnes offres.



Question à Clément Holonne, responsable marketing & communication du groupe Scala Auto

« On constate un mix de 60 % en location »

Comment la VW ID.3 est-elle accueillie par les clients ?

L’ID.3 a suscité une vraie curiosité de la part de nos clients mais aussi de nos équipes. Elle était très attendue et les réactions ont été très positives. La demande d’essai est plus forte car la grande majorité des clients ID.3 sont des nouveaux clients électriques. L’essai est donc indispensable pour valider l’achat. La répartition entre les clients particuliers et pro se situe à 50/50 et on constate un mix de 60% en location. Les véhicules repris sont principalement des citadines et des compactes, dont 60 % de VW.