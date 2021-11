[Article mis à jour le 24 novembre 2021]



Si la presse spécialisée était invitée pour l’inauguration officielle du lieu le 23 novembre 2021, un message posté sur Linkedin avait révélé les premières informations et photos du premier City Store Auto Connect de Volkswagen quelques semaines auparavant. « Amis rouennais, amies rouennaises, préparez-vous ! Le premier City Store Volkswagen de France ouvre ses portes à Rouen le 2 novembre prochain. Ce nouvel écrin connecté vous permettra d’échanger avec un expert Volkswagen concernant nos offres de mobilité et nos produits associés. L'électromobilité sera également au rendez-vous avec la mise en avant de la gamme électrique Volkswagen ».

Un concept urbain pour Volkswagen

En effet, la marque allemande a créé un petit concept de showroom digital de 78 m2 dans le centre-ville rouennais, à proximité de la cathédrale, dans le but de suppléer une concession automobile dite traditionnelle. Impulsé et exploité par le groupe de distribution Vikings, qui distribue les marques du groupe Volkswagen ainsi que Suzuki en Normandie, ce lieu d’échange veut « inciter les visiteurs à venir découvrir l’environnement Volkswagen autour des valeurs telles que celles du partage, de la convivialité et de la curiosité », mais aussi d’échanger sur « leurs besoins en termes de mobilité et d’usage », précise-t-on.



« Ce nouveau format est en parfaite cohérence avec la transformation en cours au sein du groupe et de la distribution automobile, affirme Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France. Cette superficie de 78 m2 au cœur de la ville fonctionne bien. Le partenariat mis en place avec Terres de café apporte une dimension supplémentaire et permet de sortir du schéma purement automobile. Je suis convaincu de la pérennité de ce business model en France ».



L’Auto Connect City Store, soit le premier d’Europe pour Volkswagen, se compose de plusieurs espaces aménagés et dédiés, comme à la configuration, à la présentation de la gamme de véhicules neufs électriques, une aire technologique et un coin détente, en partenariat avec le torréfacteur Terres de Café. Ainsi, en plus d'un expert ou « product genius », dont la mission est d'accompagner les visiteurs dans leur découverte des produits et de l'univers de la marque, l'espace comprend également la présence d'un barista.

Pas seulement une vitrine

« Il ne s’agit pas d’un espace de vente qui doit laisser place à la négociation commerciale, précise Gerrit Heimberg, directeur de Volkswagen France. Mais ce format se doit d’être rentable, il ne s’agit pas seulement d’une vitrine marketing ». Les conseillers commerciaux des concessions du groupe Vikings (trois sites autour de Rouen) prendront le relais pour finaliser les ventes de voitures neuves, d'occasion ou d'équipements. « Nous avons des objectifs mais qui restent encore difficiles à mesurer concrètement car nous partons d’une page blanche. C’est un pari que nous prenons et nous apporterons les changements qui s’imposent », soulève Romain Vauchel, directeur marketing et digitalisation du groupe Vikings. La rentabilité sera mesurée à travers les outils CRM et le centre d’appel du groupe, qui vont permettre de tracer l’ensemble des leads générés suite à un passage au sein de la boutique. Après trois semaines de fonctionnement, les responsables rapportent que le visitorat est constitué à la fois de clients de la marque, curieux de découvrir le concept, et aussi de prospects. Il ressort que les particuliers qui franchissent la porte de la boutique n'ont pas encore véritablement engagé un acte d’achat automobile ni réalisé de recherches en ligne en amont. « Nous sommes vraiment à la genèse du parcours d’achat », souligne Romain Vauchel.

Voitures électriques et digital

Volkswagen prône l’électromobilité et l’électrification de sa gamme, les nouvelles Volkswagen Polo et ID.3, ainsi que la borne de recharge Elvi Charger, sont donc exposées actuellement et seront l’objet de toutes les attentions, en plus de rendez-vous programmés et divers services, deux fois par mois lors d’ateliers organisés sur des thématiques précises telles que l’électromobilité, la connectivité, la présentation des technologies embarquées, etc. « Avec cet intérieur très évocateur, Auto Connect se tourne résolument vers la mise en avant des nouvelles technologies et du digital. Grâce aux nombreux écrans et bornes tactiles mis à disposition, les clients auront la possibilité de découvrir les nouveaux produits Volkswagen en avant-première ou de programmer l’essai d’un véhicule », ajoute-t-on.