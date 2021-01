Alors que le binôme est déjà formé depuis 2018, dans le cadre d’une coentreprise dont l'objectif est la production industrielle de batteries à semi-conducteurs, Volkswagen et QuantumScape renforcent leurs liens à travers des fonds financiers supplémentaires. Le constructeur automobile allemand a en effet débloqué une enveloppe supplémentaire, qui pourrait atteindre jusqu’à 200 millions de dollars (environ 178M€). Mais cette augmentation de capital dans cette entreprise américaine est encore soumise à différentes conditions. Rappelons que l’investissement initial de la part de Volkswagen, engagé dans une ambitieuse stratégie d'électrification de plusieurs dizaines de milliards d'euros, était de l’ordre de 100 millions d'euros à la base.

A LIRE. Volkswagen investit 2 milliards d'euros dans l'électrique en Chine.

Bientôt une usine pilote Volkswagen-QuantumScape

« Nous faisons des progrès technologiques avec notre partenaire QuantumScape. Le nouvel investissement va renforcer et accélérer notre travail de développement conjoint », souligne le groupe. Et d’ajouter : « Volkswagen met l’électromobilité à la portée du grand public. Un positionnement solide dans le domaine des batteries est un facteur décisif à ce niveau. Nous sécurisons notre base d’approvisionnement mondiale avec des producteurs efficients en renforçant progressivement nos capacités de production et en travaillant au développement de la technologie de pointe des batteries à semi-conducteurs. Notre objectif à ce niveau est de mettre en place des partenariats stratégiques à long terme.»



A LIRE. Ford-Volkswagen, alliance de poids dans l'électrique et l'utilitaire.



Volkswagen estime en effet que la batterie à semi-conducteurs pourrait ouvrir la voie à des niveaux d’autonomie similaires à ceux des motorisations plus conventionnelles et que, grâce à cette solution, le temps de charge pourrait être ainsi largement réduit. L’électromobilité à la sauce VW est essentielle dans ses objectifs de neutralité carbone d’ici à 2050. Notons également que le binôme Volkswagen-QuantumScape compte bien construire une usine pilote, les plans devant être finalisés d’ici à la fin de l’année 2020.