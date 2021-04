Le géant automobile allemand redistribue les cartes, et donc les responsabilités. A compter du 1er juillet 2020, Ralf Brandstätter dirigera la marque phare du groupe automobile allemand, Volkswagen. Herbert Diess, PDG de l’entreprise aux douze marques, située à Wolfsburg au nord de l’Allemagne, bénéficiera ainsi de plus de latitude pour se concentrer sur les tâches au plus haut niveau qui lui incombent en tant que président du groupe Volkswagen. Surtout en cette période de transformation de l’industrie automobile. Rappelons que la marque VW a ouvert la voie et entame l'une des dernières phases de la stratégie Transform 2025+, à savoir une offensive poussée sur l’électrique : d'ici à 2025, au moins 1,5 million de voitures électriques seront vendues.

Herbert Diess et Ralf Brandstätter ensemble pour le bien de VW

« Ralf Brandstätter est l'un des managers les plus expérimentés de l'entreprise. Au cours des deux dernières années, il a déjà dirigé Volkswagen avec succès en tant que COO et a joué un rôle clé dans la transformation de la marque », a déclaré le Dr Herbert Diess. Avant d’ajouter : « Je suis donc très heureux qu’il poursuive le développement de la marque en tant que PDG suite aux décisions stratégiques de grande envergure de ces dernières années. »



Né en 1968, Ralf Brandstätter a fait ses armes au sein du groupe Volkswagen. Après une formation en tant qu'aménageur à l'usine Volkswagen de Brunswick, il a étudié l'ingénierie industrielle et rejoint le groupe Volkswagen en 1993. Il a occupé différents postes de direction de projets internationaux dans la division des achats ou au comité de direction au secrétariat général de Volkswagen AG, etc. En 1998, il a pris en charge l'approvisionnement en métaux pour les composants du châssis et a été nommé chef de projet pour les véhicules neufs en 2003. Deux ans plus tard, il est devenu responsable des achats chez Seat en Espagne, puis membre du comité exécutif en charge des achats en 2008. Ralf Brandstätter était l’actuel directeur de l'exploitation de la marque depuis 2010.



« Pour Volkswagen, la voie vers l'avenir est fixée. Sur la base de la stratégie Transform 2025+, la marque est en train de devenir l'un des principaux fournisseurs de mobilité neutre en carbone et est en passe de devenir une entreprise de technologie numérique », déclare Ralf Brandstätter.