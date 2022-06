Garantir l’approvisionnement des usines de batteries

Malgré les oppositions, l’Union européenne est en bonne voie pour imposer le tout-électrique sur le marché automobile européen à compter de 2035. La question de l’approvisionnement en matières premières destinées à la fabrication de batteries pour véhicules électriques va donc devenir cruciale au cours de la décennie à venir. Dans ce contexte, le groupe Volkswagen a mis sur pied un consortium industriel et scientifique, financé par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du climat, qui vise à prouver que les composants d’une batterie peuvent être récupérés et réutilisés plusieurs fois grâce au recyclage.Baptisé HVBatCycle, ce consortium de recherche s’est fixé pour objectif de conserver les métaux cathodiques, l’électrolyte et le graphite dans un circuit fermé. Sous la direction de Volkswagen, les entreprises Taniobis, J. Schmalz et Viscom vont coopérer pendant trois ans avec les chercheurs des universités d’Aix-la-Chapelle et de Brunswick, ainsi qu’avec l’institut Fraunhofer IST, dans le but de mettre au point les processus nécessaires. En parallèle,À LIRE. La gigafactory, un enjeu majeur de souveraineté Estimant que « les batteries durables sont indispensables » à la transition énergétique, le secrétaire d’État allemand Michael Kellner affirme queDe son côté, Sebastian Wolf, directeur des opérations du tout nouveau département Batteries au sein du groupe Volkswagen , indique que « le recyclage des batteries et des déchets de production contribue de manière décisive à garantir l'approvisionnement en matières premières de nos futures usines. Grâce au projet HVBatCycle, une vision globale des processus de recyclage et, par conséquent, la mise en œuvre d’un circuit fermé pour l’utilisation des matériaux de batterie seront bientôt possibles. »