Depuis le 15 septembre 2020, Klaus Zellmer est le nouveau directeur en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente de la marque Volkswagen pour les véhicules particuliers et par conséquent membre du directoire.

Klaus Zellmer remplace Jürgen Stackmann

Il remplace Jürgen Stackmann, qui quitte le groupe. « Jürgen Stackmann a dirigé les ventes avec beaucoup d’engagement et de compétence ces cinq dernières années, malgré les périodes difficiles. Dans le même temps, il a préparé la division aux grands enjeux de transformation de notre industrie. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants de tout ce qu’il a réalisé », a commenté Ralf Brandstätter, président du directoire de la marque Volkswagen VP. Jürgen Stackmann a travaillé au sein du groupe Volkswagen pendant dix ans. Il a notamment présidé Seat SA, à Martorell, en Espagne, en 2013, avant de devenir directeur des ventes VP de la marque Volkswagen en 2015.



Une carrière professionnelle chez Porsche

Titulaire d’un diplôme en économie et fort d’une expérience de plus de vingt ans dans la vente et l’industrie automobile internationale, Klaus Zellmer a construit sa carrière chez Porsche durant vingt-trois ans, débutant en 1997 comme assistant auprès du directoire, puis intégrant le pôle développement du réseau de Porsche en France, avant de rejoindre Porsche AG à Stuttgart, en tant que directeur régional Amérique du Nord. En 2000, il est devenu chef de projet marketing et distribution et a ensuite dirigé les ventes et le marketing de l’entreprise en 2002. En 2007, il a été promu directeur du marketing de Porsche en Allemagne pour prendre le siège de président du directoire trois ans plus tard. En 2015, le groupe Volkswagen l’a nommé à la présidence du directoire de Porsche Cars North America à Atlanta, aux États-Unis.