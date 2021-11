Une page de 116 ans d’histoire se tourne, un nouveau chapitre s’ouvre : voici le livre qu’écrit actuellement Volkswagen concernant son usine phare de Zwickau, en Allemagne. En effet, le groupe automobile allemand amorce une nouvelle étape de sa transformation vers l’électrique, avec l’arrêt total de la production de la septième génération de la Golf R SW, équipée d’un moteur à essence. Ce modèle thermique a quitté la ligne d’assemblage du site le vendredi 26 juin 2020.



L'usine Volkswagen de Zwickau produira 330 000 unités par an

« À compter d’aujourd’hui, seuls des modèles électriques de Volkswagen et, à l’avenir, de ses marques sœurs Audi et Seat, seront produits à Zwickau. Le bond vers l’ère moderne de l’automobile a été long : depuis 1904, des voitures à moteurs à combustion sont construites à Zwickau (au départ, pour de nombreuses années), notamment des modèles Horch et, à l’époque des GDR, c’est ici que la Trabant est sortie de la ligne d’assemblage », peut-on lire dans un communiqué.

Notons que pendant ces trente dernières années, 6 049 207 véhicules, à savoir des

Polo, Golf, Golf SW, Passat Berline et Passat SW ont été produites sur le site allemand.

Pour Reinhard de Vries, directeur général technologie et logistique chez Volkswagen, il s’agit évidemment d’un moment historique : « Nous sommes également impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. La progression de l’électromobilité continue à s’accélérer. Nous répondrons à cette demande depuis Zwickau où nous disposons déjà des capacités nécessaires pour construire 330 000 véhicules l’année prochaine. »

Plus de 20 000 journées de formation consacrées à l'électrique

La transformation a déjà commencé et le total des investissements s’élève à 1,2 milliard d’euros : des travaux ont notamment débuté dans le hall 6, là où la Golf SW était produite, mais l’agrandissement final de l’usine n’aura lieu qu’en 2021, avec l’installation de six modèles de trois marques (Volkswagen, Audi et Seat) sur la plateforme modulaire électrique (MEB). Les 8 000 salariés de Zwickau devront prendre part à cette conversion à leur niveau en se formant à la production de véhicules électriques et à la gestion des systèmes haute tension. Environ 20 500 journées de formation sont prévues d’ici à fin 2020.

Production de véhicules à moteurs à combustion à Zwickau depuis 1904(au 26 juin 2020)