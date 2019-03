Ce système, baptisé "Volkswagen industrial Cloud, rassemblera l'ensemble des données des machines et systèmes des 122 usines du groupe Volkswagen", notamment les logiciels de gestion des plannings et des entrepôts, explique le constructeur dans un communiqué. Actuellement, l'infrastructure informatique peut différer d'une usine à l'autre.



Le premier fabricant automobile mondial veut ainsi "optimiser les processus de production et augmenter la productivité", poursuit le groupe, précisant que ce "cloud" pourrait par la suite gérer l'ensemble de la chaîne de production, fournisseurs inclus.



L'augmentation de la productivité fait partie des objectifs d'un plan d'économies de Volkswagen, engagé dans une coûteuse transition vers la mobilité électrique. Entre 3 000 et 5 000 suppressions nettes d'emplois doivent également permettre de faire remonter les marges en berne de la marque principale du constructeur, VW.



Actuellement, le groupe coopère notamment avec le géant informatique Microsoft pour créer la "Volkswagen Automotive Cloud", afin de réunir l'ensemble des services en ligne de VW, de la mise à jour automatique des logiciels à l'autopartage. Et la "Volkswagen Industrial Cloud" doit être déployée dès la fin de l'année 2019, indique le constructeur.