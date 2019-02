A compter du 1er mars 2019, Christian Senger deviendra membre du directoire de la marque Volkswagen véhicules particuliers. Il prendra également la direction d’une nouvelle division pour le groupe, baptisée Digital Car & Services. Il aura pour mission « d’assumer la responsabilité globale de la coordination et de la conception des activités numériques du groupe Volkswagen, y compris les logiciels, et de créer une « pile logicielle » commune à l’ensemble du groupe. Elle englobera tous les domaines automobiles et tous les services de mobilité, afin de mettre en place une base solide et pérenne capable de favoriser la collaboration sur les concepts de logiciel et les concepts de mobilité intelligente ».« L’utilisation de logiciels joue un rôle grandissant dans les véhicules et représente une part sans cesse croissante de la valeur ajoutée totale, avec un impact significatif sur les performances et les caractéristiques de nos véhicules, explique Dr Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen. C’est pourquoi nous avons décidé de consolider l’activité de développement logiciel de Volkswagen. Christian Senger sera chargé de mener à bien cette mission à la tête de la nouvelle division ».Christian Senger dirigeait la division ligne de produits électro-mobilité de la marque Volkswagen, dont il a assuré la mise en place. Auparavant, il avait été responsable de la plateforme MEB (la plate-forme modulaire électrique) et des véhicules de la famille ID. Avant de rejoindre Volkswagen en 2016, il a occupé plusieurs postes de cadre supérieur, notamment dans le domaine des systèmes et des technologies chez Continental Automotive, et dans les domaines des nouveaux concepts de véhicules et véhicules spéciaux, de la gestion de l’énergie et de l’ingénierie des concepts de véhicules chez BMW.Le groupe informe que le successeur de Christian Senger à la tête de la ligne de produits électro-mobilité sera nommé prochainement.